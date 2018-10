MDxHealth (R): MDxHealth publie son rapport d'activités intermédiaire relatif aux neuf premiers mois de 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES RAPPORT D'ACTIVITÉS INTERMÉDIAIRE



Les revenus liés aux produits et services en hausse de 29 %

par rapport à l'année précédente

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE - 07h00 CEST, mardi 23 octobre 2018 - MDxHealth SA (« MDxHealth », ou la « Société »), (Euronext : MDXH.BR), a dévoilé aujourd'hui ses résultats relatifs aux neuf premiers mois de l'année 2018, clôturés au 30 septembre 2018.

« MDxHealth a continué sa belle progression au cours du troisième trimestre de l'année 2018. Les revenus liés aux produits et services ont connu une hausse de 29 % grâce à une croissance durable et à deux chiffres de l'ensemble des volumes de tests, à l'optimisation de l'adhérence aux contrats de payeurs et à l'augmentation de la couverture de remboursement », a déclaré le Dr Jan Groen, Directeur général (CEO) de MDxHealth. « Nos efforts visant à intégrer l'utilisation de SelectMDx à la surveillance active et aux soins primaires portent leurs fruits, élargissant considérablement le marché potentiel global du produit ».

Faits financiers saillants

Les revenus liés aux produits et services s'élèvent à 23,4 millions de dollars, soit une hausse de 29 % par rapport aux neuf premiers mois de 2017, qui totalisaient 18,2 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires total se chiffre à 24 millions de dollars, contre un chiffre d'affaires total normalisé de 18,4 millions de dollars au cours de la même période en 2017.

20,4 millions de dollars des revenus liés aux produits et services sont issus de ConfirmMDx, soit une hausse de 25 % par rapport à l'an dernier.

Les revenus générés par SelectMDx s'élèvent à 1,7 million de dollars, contre 1,2 million de dollars l'an dernier, soit une hausse de 43 %.

L'EBITDA atteint (20,3) millions de dollars, contre (6,2) millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2017.

Les encaissements de fonds sur les produits se chiffrent à 20,6 millions de dollars, soit une hausse de 25 % par rapport aux neuf premiers mois de 2017, qui totalisaient 16,5 millions de dollars.

La trésorerie s'élève à 32,7 millions de dollars au 30 septembre 2018, grâce à la levée de fonds de 44 millions de dollars (36 millions d'euros) en mars 2018.

Faits saillants de l'exploitation

27 911 patients testés à l'échelle mondiale, soit une hausse de 20 % par rapport aux 23 393 patients testés au cours des neuf premiers mois de l'année 2017.

Dix nouveaux contrats de payeurs ont été conclus au troisième trimestre, sept pour ConfirmMDx et trois pour SelectMDx, pour un total actuel de 104 contrats.

ConfirmMDx®

Le volume de patients ayant bénéficié du test ConfirmMDx a atteint près de 15 500 patients au cours des neuf premiers mois de 2018, soit une augmentation de 3 % par rapport à la même période l'an dernier.

Sept nouveaux contrats de payeurs ont été conclus pour ConfirmMDx aux États-Unis, totalisant désormais 78 payeurs.

Trois nouvelles politiques médicales positives.

Détermination de couverture locale finale positive (local coverage determination, LCD, juillet 2018), octroyant l'accès à ConfirmMDx à tous les hommes couverts par Medicare aux États-Unis.

SelectMDx®

SelectMDx enregistre une forte croissance continue, avec, à l'échelle mondiale, presque 12 500 patients testés au cours des neuf premiers mois de l'année 2018, par rapport à 8 336 à la même période l'an dernier, soit une augmentation de 49 % Ces chiffres comprennent les tests d'expérience clinique et ceux effectués dans le contexte d'études d'adoption par les payeurs.

Le volume de patients ayant bénéficié du test SelectMDx aux États-Unis a augmenté de 35 %, atteignant environ 8 500 patients testés, par rapport à 6 292 lors de la même période en 2017.

Trois nouveaux contrats de payeurs américains conclus au troisième trimestre, portant le total à 26 contrats.

Une étude du rapport qualité-prix de SelectMDx réalisée aux États-Unis et quatre dans des États membres de l'UE, modélisant l'impact sur les résultats observés sur la santé et sur les coûts des soins de santé suite à l'utilisation du test avant toute biopsie de la prostate, publiée dans The Journal of Urology , 2018 et dans la revue Prostate Cancer and Prostatic Diseases , 2018.

De récentes études cliniques liées à SelectMDx ont indiqué qu'un toucher rectal, actuellement nécessaire pour obtenir un échantillon d'urine répondant aux critères en vigueur, pourrait être évité. Cette conclusion permettra à la Société d'intégrer le test SelectMDx aux soins primaires, quadruplant potentiellement le marché disponible pour SelectMDx.

Le 1er octobre 2018, clôture du recrutement pour une étude américaine de validation clinique de SelectMDx, qui analysera 655 patients. Premières données attendues d'ici la fin du premier trimestre 2019.

Achèvement d'une étude d'utilité clinique de SelectMDx aux États-Unis, menée auprès de 418 patients. Les données de l'étude ont été acceptées pour publication.



Résumé du volume de patients testés, par produit

Territoire Produits 9 mois, clôture au 30/09/2018 9 mois, clôture au 30/09/2017 Par rapport à l'an dernier Volume % facturable Volume % facturable % de différence États-Unis ConfirmMDx 15 468 99 % 15 029 98 % 3 % SelectMDx 8 467 92 % 6 292 97 % 35 % UE SelectMDx 3 976 48 % 2 072 42 % 92 % États-Unis + UE Total 27 911 23 393 20 %



Analyse financiÈre

Principales informations financières consolidées non auditées

En date du et pour les neuf mois clôturés au 30 septembre

En milliers de dollars 2018 2017 Différence % de différence Revenus liés aux produits et services 23 413 18 174 5 239 29 % Redevances et revenus de brevets 567 12 295 (11 728) -95 % Chiffre d'affaires total1 23 980 30 469 (6 489) -21 % Marge brute 15 116 23 049 (7 933) -34 % Dépenses opérationnelles (37 660) (30 471) (7 189) -24 % Bénéfice/(perte) de l'EBITDA (20 322) (6 242) (14 080) -226 % Perte nette (22 842) (7 426) (15 416) -208 % Nombre d'actions en circulation 59 939 289 49 949 408 9 989 881 20 % Résultat par action de base ($) (0,38) (0,15) (0,23) -153 % Trésorerie et équivalents de trésorerie 32 734 22 969 9 765 43 %

1 Le revenu unique de 12,1 millions de dollars issu de la vente de brevets à Exact Sciences est inclus dans les chiffres de 2017.

Le chiffre d'affaires total pour les neuf mois clôturés au 30 septembre s'élève à 24 millions de dollars, contre 18,4 millions de dollars de chiffre d'affaires normalisé au cours de la même période en 2017. En incluant le revenu unique de 12,1 millions de dollars issu de la vente de brevets à Exact Sciences, le chiffre d'affaires total des neuf premiers mois de l'année 2017 s'élevait à 30,5 millions de dollars. Les revenus liés aux produits et services atteignent 23,4 millions de dollars, contre 18,2 millions de dollars à la même période l'an dernier, soit une hausse 29 %. Les revenus issus de ConfirmMDx et de SelectMDx s'élèvent à 22,1 millions de dollars, contre 17,6 millions de dollars l'an dernier, soit une hausse de 26 %. Les revenus issus de ConfirmMDx représentent 92 % des revenus liés aux produits. Les revenus liés aux produits issus de SelectMDx ont augmenté de 43 % et totalisent 1,7 million de dollars. Ces chiffres témoignent d'une croissance constante des volumes des patients testés, qui atteignent 35 % aux États-Unis et 92 % en Europe, où le taux facturable a atteint 48 %, contre 39 % pour les six premiers mois de 2018.

Les dépenses opérationnelles des neuf premiers mois de l'année 2018 s'élèvent à 37,7 millions de dollars, soit une augmentation de 7,2 millions de dollars. Cette hausse est principalement attribuée à l'expansion des opérations commerciales de la Société, y compris la mise en place de la force de ventes aux États-Unis et l'augmentation des charges d'amortissement des actifs incorporels développés en interne.

Perspectives

SelectMDx et ConfirmMDx étant les moteurs de croissance des volumes de tests, la Société s'attend à ce que les deux solutions continuent d'augmenter leur part de marché à moyen et long terme. Nous prévoyons une augmentation significative de notre volume de tests SelectMDx aux États-Unis après l'achèvement et la publication prévue de l'une de nos grandes études de validation clinique au premier trimestre 2019. Cette étude, tout comme d'autres études cliniques, joue un rôle majeur dans l'inclusion de SelectMDx dans les directives cliniques américaines, ce qui stimule les ventes et augmente la couverture par les payeurs. La Société continue sur sa lancée pour réaliser la croissance des revenus liés aux produits et services, bien qu'il soit plus difficile de prévoir si le taux de croissance sera supérieur à celui de l'an dernier, en raison de la visibilité plus restreinte de la dernière partie de l'exercice.

À propos de MDxHealth

MDxHealth est une société multinationale de soins de santé qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de l'entreprise sont basés sur une technologie génétique et épigénétique (méthylation) brevetée et sur d'autres technologies moléculaires. Ces tests aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques, à pronostiquer le risque de résurgence et à prédire la réponse à une thérapie spécifique. Le siège social européen de la Société est basé à Herstal en Belgique et son laboratoire à Nimègue aux Pays-Bas. Le siège social et son laboratoire américains sont basés à Irvine en Californie. Pour obtenir plus d'informations, consultez mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

Pour plus d'informations :

MDxHealth



Dr Jan Groen, CEO



États-Unis : +1 949 812 6979



Belgique : +32 4 364 20 70



info@mdxhealth.com







Jean-Marc Roelandt, CFO



Belgique : +32 (0) 4 364 20 70



Pays-Bas : +31 (0) 88 327 2727



IR@mdxhealth.com Consilium Strategic Communications

Amber Fennell, Chris Welsh & Hendrik Thys

Royaume-Uni : +44 20 3709 5701



mdxhealth@consilium-comms.com







LifeSpring LifeSciences Communication,



Leon Melens



Pays-Bas : +31 6 538 16 427



lmelens@lifespring.nl





*Le kit IVD PCR SelectMDx n'est pas disponible dans toutes les régions géographiques ou peut ne pas être approuvé pour toutes les utilisations décrites dans ce communiqué de presse. Il n'est actuellement pas disponible aux États-Unis.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des estimations relatives aux performances futures prévues de MDxHealth et du marché dans lequel elle opère. Lesdites déclarations et estimations se basent sur différentes hypothèses et estimations de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, qui ont été jugés raisonnables, mais pouvant s'avérer incorrects. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs au-delà du contrôle de la Société, et peuvent s'avérer être substantiellement différents. MDxHealth décline expressément toute obligation de mise à jour de toute déclaration prévisionnelle du présent communiqué afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée, sauf si cela est requis par la loi ou par une réglementation. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une invitation de vente ou d'achat de titres ou d'actifs de MDxHealth dans quelque juridiction que ce soit. Aucune valeur mobilière de MDxHealth ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis sans inscription préalable en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières, et ses amendements, ou dans le respect d'une dispense d'une telle inscription, et conformément à toutes les lois applicables aux valeurs mobilières aux États-Unis.

REMARQUE : Les logos de MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx, PredictMDx, MonitorMDx, InformMDx et UrNCollect sont des marques commerciales ou des marques déposées de MDxHealth SA. Toutes les autres marques commerciales et marques de service sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



En dehors des 12,1 millions de dollars de revenus issus de la vente, à Exact Sciences, de brevets liés au cancer colorectal.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: MDxHealth (R) via Globenewswire