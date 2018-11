MDxHealth (R): SelectMDx améliore la prise de décision en matière de biopsie de la prostate dans les cabinets d'urologie

COMMUNIQUÉ DE PRESSE INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

Une enquête menée en situation réelle prouve que le test SelectMDx aide les urologues

à mieux établir le besoin de procéder ou non à une biopsie de la prostate initiale

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE - 07:00 CEST, 7 novembre 2018 - MDxHealth SA (Euronext : MDXH.BR), également dénommée la « Société » ci-après, annonce aujourd'hui que la revue Urology Practice a publié une étude démontrant l'utilité clinique de SelectMDx, le test non invasif de « biopsie liquide » de la Société qui permet d'identifier les patients présentant un risque accru de souffrir d'un cancer de la prostate agressif, dans la prise de décision de procéder ou non à une biopsie de la prostate initiale.

De la recherche existente démontre que les taux de survie des patients sont plus élevés lorsque les cancers de la prostate à risque intermédiaire et à haut risque sont détectés de façon précoce. Cependant, la faible spécificité du dépistage PSA, qui est la norme de soins standard à l'heure actuelle, entraîne souvent des biopsies de la prostate invasives et injustifiées, ce qui conduit à une « surdétection » des cancers à faible risque, pour lesquels un traitement coûteux n'est pas utile.

« Ces données démontrent l'importance de biomarqueurs complémentaires pour le dépistage PSA, particulièrement concernant la décision de procéder ou non à une biopsie de la prostate, » indique Neal Shore, chercheur principal, M.D., Directeur médical au Carolina Urologic Research Center, Atlantic Urology Clinics à Myrtle Beach, Caroline du Sud. « Le biomarqueur SelectMDx fournit aux médecins et aux patients un test urinaire facile à effectuer, qui allie rentabilité et utilité clinique, aidant les urologues à diagnostiquer et à traiter le cancer de la prostate. »

L'étude a été menée dans cinq cabinets de la communauté urologique américaine. Ces derniers ont recruté successivement 418 patients qui ont effectué un test SelectMDx alors qu'on envisageait de leur faire subir une biopsie de la prostate initiale. Tous les tests ont été commandés par l'urologue responsable de la gestion des patients. Les chercheurs ont déterminé le besoin de procéder ou non à une biopsie ainsi que les taux de détection du cancer de la prostate. Ils ont comparé les résultats des patients positifs au test SelectMDx (chez qui un cancer de la prostate de haut grade ou agressif avait été détecté) aux résultats des patients négatifs au test SelectMDx (qui présentaient un risque moins élevé de souffrir d'un cancer de la prostate agressif).

Il a été démontré que SelectMDx jouait un rôle significatif dans la prise de décision de procéder ou non à une biopsie initiale de la prostate. Les hommes positifs au test SelectMDx, qui sont les plus susceptibles de tirer profit d'un traitement, avaient cinq fois plus de chances de subir une biopsie que les hommes négatifs au test SelectMDx. Parmi le sous-ensemble des patients ayant subi une biopsie dans les trois mois qui ont suivi la réception des résultats du test, des cancers de haut grade ont été détectés exclusivement chez les hommes positifs au test SelectMDx. Aucun des patients négatifs au test SelectMDx ayant subi une biopsie dans les trois mois qui ont suivi le test n'a reçu un diagnostic de maladie cliniquement significative.

« Cette nouvelle étude prouve que les urologues peuvent croire en la pertinence des résultats du test SelectMDx et peuvent se fier au test pour prendre des décisions cliniques, » ajoute le Dr Jan Groen, Directeur général (CEO) de MDxHealth. « En plus de diminuer les procédures et traitements potentiellement non nécessaires, l'utilisation routinière de SelectMDx pourrait permettre au système de soins de santé de faire des économies considérables. »

D'après une étude récente de la revue JAMA Oncology, réduire la « surdétection » des cancers de la prostate de faible grade chez les patients âgés représente une source potentielle d'économies considérables pour le programme Medicare américain1. Une étude distincte, publiée plus tôt en 2018, estime que l'utilisation courante de SelectMDx pour aider à détecter le besoin de procéder ou non à une biopsie de la prostate pourrait faire économiser au système de soins de santé américain plus de 500 millions de dollars par an2.

« Cet avantage indéniable nous soutient dans nos efforts visant à étendre SelectMDx à la surveillance active et aux soins primaires. Nous pensons que cette stratégie pourrait quadrupler l'opportunité de marché pour SelectMDx à moyen terme, ce qui porterait à plus de deux millions le nombre de patients qui en bénéficieraient chaque année, à la fois aux États-Unis et en Europe, » ajoute le Dr Groen.

L'article complet est accessible via l'édition en ligne de la revue Urology Practice.

1. Jama Oncology (JAMA Oncol., publication en ligne le 13 septembre 2018)

2. Journal of Urology (publication en ligne le 15 juillet 2018)



À propos du test SelectMDx® for Prostate Cancer

SelectMDx for Prostate Cancer est un test de diagnostic moléculaire urinaire breveté par MDx Health qui propose une méthode non invasive de « biopsie liquide » permettant d'évaluer le risque d'un homme de souffrir d'un cancer de la prostate. SelectMDx aide à identifier les patients qui présentent un risque accru de souffrir d'un cancer de la prostate agressif et potentiellement mortel, et pour qui une biopsie de la prostate et une détection précoce pourraient être bénéfiques. Le test aide à réduire jusqu'à 50 % le besoin d'effectuer des IRM et des biopsies invasives de la prostate, améliorant ainsi la qualité de vie des malades et réduisant les frais liés aux soins de santé par patient. SelectMDx est disponible aux États-Unis et dans tous les États membres de l'UE. Depuis l'introduction du test SelectMDx à la mi-2016, plus de 23 000 patients ont été testés et 15 contrats commerciaux ont été signés avec des compagnies d'assurance américaines. Le test a été inclus dans les directives cliniques de l'European Association of Urology (EAU) pour l'année 2018.

À propos de MDxHealth®

MDxHealth est une société multinationale de soins de santé qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la Société sont basés sur une technologie génétique et épigénétique (méthylation) brevetée et sur d'autres technologies moléculaires. Ces tests aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques, à pronostiquer le risque de résurgence et à prédire la réponse à une thérapie spécifique. Le siège social européen de la Société est basé à Herstal, en Belgique, et son laboratoire est sis à Nijmegen, aux Pays-Bas. Le siège social et son laboratoire américains sont basés à Irvine, en Californie. Pour plus d'informations, visitez le site mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

Pour plus d'informations :

MDxHealth



Dr Jan Groen, CEO



États-Unis : +1 949 812 6979



Belgique : +32 4 257 70 21



info@mdxhealth.com



LifeSpring LifeSciences Communication,



Leon Melens



Pays-Bas : +31 6 538 16 427



lmelens@lifespring.nl Consilium Strategic Communications

Amber Fennell, David Daly & Chris Welsh

Royaume-Uni : +44 20 3709 5701



mdxhealth@consilium-comms.com













Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des estimations relatives aux performances futures prévues de MDxHealth et du marché dans lequel l'entreprise est présente. Lesdites déclarations et estimations se basent sur différentes hypothèses et estimations de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, qui ont été jugés raisonnables, mais pouvant s'avérer incorrects. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs au-delà du contrôle de la Société, et peuvent s'avérer être substantiellement différents. MDxHealth décline expressément toute obligation de mise à jour de toute déclaration prévisionnelle du présent communiqué afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée, sauf si cela est requis par la loi ou par une réglementation. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une invitation de vente ou d'achat de titres ou d'actifs de MDxHealth dans quelque juridiction que ce soit. Aucune valeur mobilière de MDxHealth ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis sans inscription préalable en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières, et ses amendements, ou dans le respect d'une dispense d'une telle inscription, et conformément à toutes les lois applicables aux valeurs mobilières aux États-Unis.

REMARQUE : les logos de MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx, PredictMDx et UrNCollect sont des marques commerciales ou des marques déposées de MDxHealth SA. Toutes les autres marques commerciales et marques de service sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: MDxHealth (R) via Globenewswire