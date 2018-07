MDxHealth (R) : Une étude démontre la rentabilité du test SelectMDx au sein du système de soins de santé américain

COMMUNIQUÉ DE PRESSE INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES



Les données publiées dans la revue Journal of Urology indiquent que le système des soins de santé américain pourrait, chaque année, économiser plus de 500 millions de dollars

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE - 07h00 CEST, 31 juillet 2018 - MDxHealth SA (Euronext : MDXH.BR) annonce aujourd'hui que la revue The Journal of Urology a publié une étude confirmant la rentabilité de SelectMDx® for Prostate Cancer, le test non invasif de « biopsie liquide » de MDxHealth qui permet d'identifier les patients présentant un risque accru de souffrir d'un cancer de la prostate agressif.

Le Dr Matthew Resnick, travaillant dans les services de chirurgie urologique et de politique de santé au centre médical de l'Université Vanderbilt, à Nashville, Tennessee, a déclaré : « Cette étude démontre que l'utilisation systématique de SelectMDx pour guider la prise de décision en matière de biopsie améliore les effets sur la santé et réduit les coûts des soins de santé associés à l'évaluation des risques de cancer de la prostate chez une population d'hommes américains. Nous pensons que cette stratégie renforce la valeur des stratégies conventionnelles d'évaluation des risques en augmentant la qualité tout en diminuant le coût, qui sont le numérateur et le dénominateur de l'équation de la valeur des soins de santé ».

Ayant pour but de démontrer la rentabilité de SelectMDx pour une population d'hommes américains présentant un taux de PSA élevé, l'étude a modélisé l'impact de l'utilisation du test diagnostique non invasif avant de procéder à une biopsie de la prostate guidée par échographie. L'objectif principal était de caractériser les changements relatifs aux effets sur la santé, mesurés en années de vie pondérées en fonction de la qualité de ces dernières. Un objectif secondaire consistait à évaluer les coûts des soins de santé du point de vue du payeur Medicare.

L'étude a démontré que l'intégration de SelectMDx a permis, en moyenne, de gagner 0,045 année de vie en pleine santé assortie d'une économie de 1694 $ pour chaque patient subissant une biopsie. En extrapolant ces données à une estimation prudente de 311 879 patients qui subissent une biopsie par an, nous obtenons un total de 14 035 années de vie en pleine santé avec une économie annuelle de plus de 500 millions de dollars pour chaque groupe.

« Ces résultats convaincants confirment l'impact positif de SelectMDx sur la réduction des coûts du système de soins de santé, en aidant à guider les décisions thérapeutiques avant d'effectuer une biopsie de la prostate », a déclaré le Dr Jan Groen, directeur général de MDxHealth. « Ces données ont démontré les valeurs sanitaire et économique de l'utilisation de SelectMDx au début du processus de traitement, des informations qui appuieront nos négociations avec les compagnies d'assurance maladie américaines ».

Le Dr Groen a ensuite poursuivi : « Il s'agit d'une étape capitale pour notre produit SelectMDx, car notre stratégie visant à poursuivre notre développement sur le marché des soins primaires s'en voit renforcée. Nous pensons que cette expansion pourrait quadrupler l'opportunité de marché de SelectMDx, dont pourraient bénéficier plus de deux millions de patients par an, aux États-Unis et en Europe ».

L'article complet est accessible via l'édition en ligne de la revue The Journal of Urology.



À propos de SelectMDx® for Prostate Cancer

SelectMDx for Prostate Cancer est un test de diagnostic moléculaire urinaire breveté par MDxHealth qui propose une méthode non invasive de « biopsie liquide » permettant d'évaluer le risque d'un homme de souffrir d'un cancer de la prostate. SelectMDx aide à identifier les patients qui présentent un risque accru de souffrir d'un cancer de la prostate agressif et potentiellement mortel, et pour qui une biopsie de la prostate et une détection précoce pourraient être bénéfiques. Le test aide à réduire jusqu'à 50 % le besoin d'effectuer des IRM et des biopsies invasives de la prostate, améliorant ainsi la qualité de vie des malades et réduisant les frais liés aux soins de santé par patient. SelectMDx est disponible aux États-Unis et dans tous les États membres de l'UE. Depuis l'introduction du test SelectMDx à la mi-2016, plus de 23 000 patients ont été testés et 15 contrats commerciaux ont été signés avec des compagnies d'assurance américaines. Le test a été inclus dans les directives cliniques de l'European Association of Urology (EAU) pour l'année 2018.

À propos de MDxHealth®

MDxHealth est une société multinationale de soins de santé qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la Société sont basés sur une technologie génétique et épigénétique (méthylation) dont elle est propriétaire, et sur d'autres technologies moléculaires. Ces tests aident les médecins dans leur diagnostic des cancers urologiques, dans leur pronostic de risque de résurgence et dans la prédiction de la réponse à une thérapie spécifique. Le siège social européen de la Société est basé à Herstal, en Belgique, et son laboratoire est sis à Nijmegen, aux Pays-Bas. Le siège social et son laboratoire américains sont basés à Irvine, en Californie. Pour plus d'informations, visitez le site mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

Pour plus d'informations :

MDxHealth



Dr Jan Groen, CEO



États-Unis : +1 949 812 6979



Belgique : +32 4 257 70 21



info@mdxhealth.com



LifeSpring LifeSciences Communication,



Leon Melens



Pays-Bas : +31 6 538 16 427



lmelens@lifespring.nl Consilium Strategic Communications

Amber Fennell, Chris Welsh & Hendrik Thys

Royaume-Uni : +44 20 3709 5701



mdxhealth@consilium-comms.com













Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des estimations relatives aux performances futures prévues de MDxHealth et du marché dans lequel l'entreprise est présente. Lesdites déclarations et estimations se basent sur différentes hypothèses et estimations de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, qui ont été jugés raisonnables, mais pouvant s'avérer incorrects. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs au-delà du contrôle de la Société, et peuvent s'avérer être substantiellement différents. MDxHealth décline expressément toute obligation de mise à jour de toute déclaration prévisionnelle du présent communiqué afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée, sauf si cela est requis par la loi ou par une réglementation. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une invitation de vente ou d'achat de titres ou d'actifs de MDxHealth dans quelque juridiction que ce soit. Aucune valeur mobilière de MDxHealth ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis sans inscription préalable en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières, et ses amendements, ou dans le respect d'une dispense d'une telle inscription, et conformément à toutes les lois applicables aux valeurs mobilières aux États-Unis.

REMARQUE : les logos de MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx, PredictMDx et UrNCollect sont des marques commerciales ou des marques déposées de MDxHealth SA. Toutes les autres marques commerciales et marques de service sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

