2018 10 11 – 18h15- Mecelec Composites : Renforcement de sa capacité d’innovation

Communiqué de presse

Siège Social

3 Rue des Condamines 07300 Mauves

Tél. : +33(0) 4 75 07 87 07

Fax : +33(0) 4 75 07 87 48contact@mecelec.fr

Mauves, le 11 octobre 2018

MECELEC COMPOSITES renforce sa capacité d'innovation

MECELEC COMPOSITES ayant placé l'innovation au cœur de sa stratégie de développement, accueille une imprimante 3D au sein de son laboratoire.

De type machine de fabrication additive, le nouvel outil permet l'impression d'une multitude de matières polymères, offrant ainsi une diversité appréciable en termes de propriétés mécaniques et de tenues en température. Son utilisation permet notamment d'accélérer les validations de design et de fonctionnalité, de réduire les phases de développements, d'anticiper certaines expérimentations, et de proposer des pièces « sur-mesure ».

Cette acquisition est une seconde étape dans un programme axé sur de nouvelles fonctionnalités, sur la réduction des délais de développements, et offrant ainsi un moulage de pièces prototypes fidèles au produit final, utilisant la même matière que celle utilisée pour sa production.

D'abord cantonnée au prototypage, afin de présenter aux clients des modèles des projets en cours, l'utilisation de cette nouvelle technologie pour de la fabrication additive pourrait permettre à la société de renforcer sa position dans la fabrication de pièces composites de haute précision pour des industries complexes telles que l'électronique, le médical, l'aéronautique ou l'automobile.

A travers son département MCI (MECELEC COMPOSITES INNOVATION), le Groupe est également mobilisé sur des projets requérant des optimisations techniques ambitieuses :

 Collaboration pour la conception et la fabrication, de pièces de fuselage d'un futur aéronef.

 Développement de 2 solutions industrielles de recyclage.

 Recherche de ruptures technologiques, en réponse à des sollicitations de certains clients.

MECELEC COMPOSITES est le leader français de la mise en œuvre des matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe dans les composites.

Il co-développe avec ses clients des produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l'aéronautique, l'automobile et le médical, ou encore les transports, le ferroviaire, l'industrie, etc.

Avec un chiffre d'affaires de 23,6 M€ en 2017, MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses 171 collaborateurs répartis sur 3 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international.

La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - ISIN : FR0000061244 - ALMEC.

MECELEC SA au capital de 12 148 146 €

RCS Aubenas B 336 420 187

APE 2229A

TVA FR 17 336 420 187