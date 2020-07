Communiqué de presse : MECELEC COMPOSITES participe au Manifeste « Faisons-nous confiance ! »

Communiqué de presse

Mauves, le 18 juin 2020 à 17h45

MECELEC COMPOSITES PARTICIPE AU MANIFESTE « FAISONS-NOUS CONFIANCE ! »

MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites, annonce avoir participé au Manifeste « Faisons-nous confiance - Pour des entreprises : Humaines, Engagées, Révolutionnaires, Orchestratrices de leur transformations et Solidaires de leur écosystème », sous l'impulsion du mouvement ETHIC (Entreprises de Taille Humaine, Indépendantes et de Croissance), de l'Entreprise du Futur, et du Groupe SCR.

Cette prise de parole collective de dirigeants de PME et ETI agiles, solidaires, inventifs, témoignant de leurs expériences, et questionnant le présent pour mieux déterminer les défis de l'Industrie, répond à plusieurs objectifs :

- soutenir et accompagner les entreprises pour proposer un véritable projet d'engagement et de confiance envers tout le secteur industriel via une boîte à outils, permettant aux entreprises de concevoir une entreprise humaine, engagée, innovante, capable de se repenser dans une volonté de solidarité avec son écosystème,

- permettre le redémarrage et l'accélération de l'économie française après la crise traversée.

« Depuis 2008, MECELEC COMPOSITES a axé sa stratégie sur l'innovation et la RSE, deux axes pivots incarnant pleinement le renouveau et le repositionnement du Groupe qui enregistre depuis, des carnets de commandes historiques à chaque exercice, dessinant ainsi de belles perspectives de croissance. C'est la raison pour laquelle, loin d'être de vains mots, mais bel et bien une réalité quotidienne au sein de MECELEC COMPOSITES, nous avons été distingués pour témoigner de ce chemin parcouru. Renforcé par la crise sanitaire, ce Manifeste qui a pris la forme de consultations entre dirigeants et experts de l'industrie, nous invite à revoir les schémas préconçus et à questionner l'avenir, dans divers aspects, tels l'organisation du travail, le management, le modèle économique, les modes de production, les relations avec les parties prenantes, etc. Convaincue qu'il n'y aura pas de reprise sans une confiance mutuelle, je vous invite à découvrir et devenir cosignataire à mes côtés du Manifeste « FAISONS-NOUS CONFIANCE », précise Bénédicte Durand, Directeur Général.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel, le 15 juillet 2020

MECELEC COMPOSITES SA au capital de 7.795.348 €

RCS Aubenas B 336 420 187

APE 2229A

TVA FR 17 336 420 187

ELIGIBLE

PEA PME

MECELEC COMPOSITES est le leader français de la mise en œuvre des matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe dans les composites.

Il co-développe avec ses clients des produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l'aéronautique, l'automobile et le médical, ou encore les transports, le ferroviaire, l'industrie, etc.

Avec un chiffre d'affaires de 28,9 M€ en 2019, MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses 200 collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international.

La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 - ALMEC