MECELEC COMPOSITES : le résultat d'exploitation redevient positif au premier semestre

Mecelec Composites a enregistré au premier semestre un résultat net par du groupe de 0,5 million d'euros contre 0,6 million d'euros, un an plus tôt. Le résultat d'exploitation est, lui, passé de -0,2 million au premier semestre 2018 à 0,7 million d'euros cette année. " Cette bonne trajectoire illustre le pilotage rigoureux des ressources dans un contexte de sollicitation industrielle croissant ", a expliqué le spécialiste de la transformation des matériaux composites. Ce dernier a confirmé l'accélération de l'activité avec un chiffre d'affaires de 15,3 millions d'euros, en hausse de 29,5 %.Comme prévu la société poursuit activement la réorganisation de sa structure financière (dont le refinancement de sa dette obligataire) afin d'accompagner efficacement l'augmentation de son activité." Fort d'un carnet de commandes en hausse régulière et désormais porté à plus de 8 millions d'euros à date, Mecelec Composites confirme la pertinence de ses choix stratégiques qui doivent lui permettre de s'ancrer dans une croissance rentable et d'accomplir son changement de dimension ", a indiqué le groupe à propos de ses perspectives.