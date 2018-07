Mecelec Composites : 2018 07 26 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018

Communiqué de presse

Mauves, le 26 juillet 2018 à 18 heures

Chiffre d'affaires du S1 2018 : 12,1M€

Fortes perspectives avec un solide carnet de commandes

2017 2018 MEDICAL 0,22 0,26 AERO/DEFENSE 0,29 0,09 TRANSPORT 4,15 4,10 DISTRIBUTION 7,35 6,95 SPORT ET 0,02 0,29 LOISIRS DIVERS 0,78 0,40 CA TOTAL 12,81 12,09

Le chiffre d'affaires de MECELEC COMPOSITES au 1er semestre 2018 s'établit à 12,1M€. Ce bon niveau d'activité reste toutefois en deçà de la même période en 2017 « historiquement » soutenue. En dehors d'un effet de base défavorable, le Groupe a généré de bonnes performances commerciales qui n'ont pu être industriellement réitérées, en raison d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

Comme prévu, les ventes du Groupe enregistrent des performances inégales selon les secteurs d'activité.

Ainsi, les deux secteurs stratégiques Médical et Sport et loisirs, pour lesquels MECELEC COMPOSITES fournit notamment des pièces d'appareils médicaux et des panneaux de piscines (marché remporté en début d'année), enregistrent une très forte accélération. Ils confirment la pertinence de l'offre et son potentiel important dans un marché en expansion continue.

Ces deux segments permettent à la société de compenser en grande partie les moindres performances des autres secteurs :

- L'Aéro/Défense masque une progression de 176 % de l'aéronautique qui n'efface que partiellement l'effet de cycle sur la Défense.

MECELEC COMPOSITES SA au capital de 12 148 146 €

RCS Aubenas B 336 420 187

APE 2229A

TVA FR 17 336 420 187

- Sur la Distribution, MECELEC COMPOSITES enregistre un léger repli qui reflète le ralentissement du marché du bâtiment et l'agressivité des prix des grands marchés publics.

- Le segment Divers, enregistre une variation négative, non significative.

Porté par une très forte dynamique commerciale, d'un savoir-faire reconnu au travers d'une capacité d'innovation accrue, et d'une nouvelle feuille de route, MECELEC COMPOSITES dispose d'un carnet de commandes important d'une visibilité de plus de 3 mois, lui permettant ainsi d'anticiper la poursuite d'un solide développement.

MECELEC COMPOSITES est le leader français de la mise en œuvre des matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe dans les composites.

Il co-développe avec ses clients des produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l'aéronautique, l'automobile et le médical, ou encore les transports, le ferroviaire, l'industrie, etc.

Avec un chiffre d'affaires de 23,6M€ en 2017, MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses 171 collaborateurs répartis sur 3 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international.

La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 - ALMEC