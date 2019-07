Mecelec Composites : 2019 07 12 MECELEC BILAN CONTRAT DE LIQUIDITE 2019 S1

Communiqué de presse

Mauves, le 12 juillet 2019 à 17h45

Bilan semestriel du contrat de liquidité confié à Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MECELEC COMPOSITES à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

24 703 actions,

21 837,62 € en espèces.

Sur la période du 01/01/2019 au 30/06/2019 ont été exécutés :

· 478 transactions à l'achat,

· 408 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

· 58 579 titres et 108 936,40 € à l'achat,

· 49 711 titres et 63 005.21 € à la vente.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, le 1er décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

17 836 actions,

50 000 € en espèces.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel 2019, le 16 juillet 2019

MECELEC COMPOSITES est le leader français de la mise en œuvre des matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe dans les composites. Il co-développe avec ses clients des produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l'aéronautique, l'automobile et le médical, ou encore les transports, le ferroviaire, l'industrie, etc.

Avec un chiffre d'affaires de 23,7M€ en 2018, MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses 171 collaborateurs répartis sur 3 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international.

La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 - ALMEC

MECELEC COMPOSITES SA au capital de 12 148 146 €

RCS Aubenas B 336 420 187

APE 2229A

TVA FR 17 336 420 187