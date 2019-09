Mecelec Composites : 2019 09 02 RESULTAT 1ER SEMESTRE 2019

Mécaniquement, le résultat courant s'établit à 0,6 M€ après une charge nette financière de 0,2 M€ (vs un produit financier de 0,8 M€ au S1 2018) et le résultat net à 0,5 M€.

Confirmation des perspectives 2019-2021

Fort d'un carnet de commandes en hausse régulière et désormais porté à plus de 8 M€ à date, MECELEC COMPOSITES confirme la pertinence de ses choix stratégiques qui doivent lui permettre de s'ancrer dans une croissance rentable et d'accomplir son changement de dimension.

MECELEC COMPOSITES est le leader français de la mise en œuvre des matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe dans les composites.

Il co-développe avec ses clients des produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l'aéronautique, l'automobile et le médical, ou encore les transports, le ferroviaire, l'industrie, etc.

Avec un chiffre d'affaires de 23,7M€ en 2018, MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses 171 collaborateurs répartis sur 3 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international.

La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 - ALMEC