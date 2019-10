Mecelec Composites : 2019 10 15 CHIFFRE D'AFFAIRES 3EME TRIMESTRE 2019

Communiqué de presse

Mauves, le 15 octobre 2019 à 18h00

Poursuite de la dynamique de croissance

Chiffre d'affaires 9 mois : 22,4 M€

Carnet de commandes : +30 %

Répartition du CA du T3 2019

COMMODITES MEDICAL 1% AERO/DEFENSE 8% 1%

SPORT ET LOISIRS

3%

MOBILITE

37%

DISTRIBUTION

50%

MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites, confirme une nouvelle forte progression de son chiffre d'affaires du troisième trimestre à 7,1 M€, soit 22,4 M€ sur 9 mois (versus 17,6 M€ en 2018).

Trimestre après trimestre, ce niveau de croissance témoigne de la pertinence et de l'engouement toujours plus fort des clients pour les solutions de matériaux composites et éco-composites, notamment dans les secteurs Sport et Loisirs et des Commodités, qui enregistrent respectivement un bond de 68 % et 151 % versus le troisième trimestre 2018.

L'accroissement de cette dynamique offre désormais une visibilité au-delà de l'exercice en cours avec un carnet de commandes à date de plus de 7,9 M€, soit une hausse de 30 %.

