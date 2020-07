Mecelec Composites : 2020 06 29 MECELEC COMPOSITES OBTIENT UN PRÊT GARANTI PAR L'ÉTAT DE 5 M

Communiqué de presse

Mauves, le 29 juin 2020 à 17h45

MECELEC COMPOSITES

OBTIENT UN PRET GARANTI PAR L'ETAT DE 5 M€

MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites, annonce avoir obtenu un financement non-dilutif de 5 millions d'euros, sous forme d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) auprès de ses partenaires bancaires historiques et de BPI France. Ce montant vient renforcer la trésorerie du Groupe qui avait déjà bénéficié d'une augmentation de capital de 7,1 millions d'euros réalisée en décembre 2019.

Cet emprunt permet à MECELEC COMPOSITES de consolider sa structure financière, d'aborder sereinement la poursuite de ses activités et de faire face, le cas échéant, aux conséquences financières engendrées par le décalage du développement de ses projets causé par la crise sanitaire.

Bénédicte Durand, Directeur Général, déclare : « Ce renforcement de notre trésorerie est une belle manifestation de confiance qui va nous permettre de nous concentrer sur nos priorités que sont la sécurité de nos équipes, la réalisation de nos projets et la poursuite de notre plan de marche. Avec une structure financière consolidée, nous bénéficions des meilleures conditions pour répondre à la reprise d'activité d'ores et déjà significative sur des marchés stratégiques. »

Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel, le 15 juillet 2020

ELIGIBLE

PEA PME

MECELEC COMPOSITES est le leader français de la mise en œuvre des matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe dans les composites.

Il co-développe avec ses clients des produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l'aéronautique, l'automobile et le médical, ou encore les transports, le ferroviaire, l'industrie, etc.

Avec un chiffre d'affaires de 28,9 M€ en 2019, MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses 200 collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international et a reçu en 2020, le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards.

Lasociété

estcotée

surEURONEXTGROWTH

-

CodeISIN

:FR0000061244

-

ALMEC

MECELEC COMPOSITES SA au capital de 7.795.348 €

RCS Aubenas B 336 420 187

APE 2229A

TVA FR 17 336 420 187