Medacta: des recettes en baisse au premier semestre à cause du Covid-19

Zurich (awp) - L'entreprise tessinoise Medacta annonce mercredi un chiffre d'affaires en repli de 11,1% à 134,8 millions d'euros sur un an au premier semestre 2020, à cause de la pandémie de Covid-19. La direction a néanmoins observé une amorce de reprise dès le mois de juin, selon un communiqué publié.

C'est surtout les régions européenne et d'Amérique du Nord qui ont plongé le bilan semestriel de Medacta avec une diminution respective des recettes de 17,3% et 14,3% sur un an à taux de change constants. Les dispositifs concernant les hanches et les genoux sont ceux qui ont été le plus touchés avec des replis respectifs de 17,5% et 13,0% à taux de change constant.

Le concepteur de dispositifs orthopédiques a néanmoins réalisé un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur des ventes à 126,6 millions d'euros.

La gamme "extrémités" (épaules et sport) est d'ailleurs la seule qui a bondi de 44,9% sur un an à 6,06 millions d'euros.

Le groupe Medacta explique ce recul des recettes par les mesures de confinement liées au coronavirus et le report généralisé des opérations facultatives de chirurgie orthopédique qu'elles ont provoquées.

"Les ventes du premier semestre 2020 ont été lourdement impactées par le Covid-19, générant pour la première fois dans l'histoire de la compagnie une croissance négative" déplore Francesco Siccardi, directeur général (CEO) du groupe.

Selon lui, il reste très compliqué pour l'entreprise de partager des perspectives sur la suite de l'année au vu des incertitudes futures et du reconfinement partiel dans certains endroits du monde.

L'entreprise estime cependant que les fondamentaux des prévisions à long terme n'ont pas changés. La direction est en particulier encouragée par la croissance à deux chiffres du mois de juin. La liste d'attente des chirurgies reportées, formée pendant le confinement, pourrait permettre un retour rapide à la croissance pour le producteur de prothèses et de vertèbres.

nj/jh/lk