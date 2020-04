Medacta: direction et administrateurs réduisent leurs salaires 2020

Zurich (awp) - La direction et le conseil d'administration de l'entreprise tessinoise Medacta, spécialisée dans les produits orthopédiques, ont décidé de réduire leur rémunération en 2020, en raison de la crise du coronavirus.

Le fondateur et président du conseil d'administration Alberto Siccardi et le directeur général Francesco Siccardi réduisent ainsi leur rémunération 2020 de 50%. Les autres membres de la direction et de l'organe de surveillance diminuent leur salaire de 20%.

L'assemblée générale aura lieu le 19 mai prochain, sans la présence physique des actionnaires. Le président Alberto Siccardi et les autres administrateurs se représentent, à l'exception de Marco Gadola qui avait annoncé en mars qu'il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat.

La semaine passée, l'entreprise avait annoncé qu'elle renonçait au versement d'un dividende au titre de l'exercice 2019, marqué par une baisse de rentabilité pénalisée par les frais d'entrée en bourse. Elle avait précisé que la crise du coronavirus avait fortement impacté les activités au 1er trimestre et avait également renoncé à faire des prévisions pour l'année en cours.

Pour rappel, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a chuté de 38,2% à 53,3 millions d'euros. Mais ajusté notamment des coûts de sa cotation l'année dernière et d'autres dépenses à hauteur de 38,2 millions, ce chiffre clé a progressé de 4,1% à 91,5 millions, avait précisé la société de Castel San Pietro.

La marge ajustée s'est contractée de 2,8 points à 29,5% et le bénéfice net a été divisé par près de quatre à 11,9 millions.

