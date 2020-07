Medallia : sponsorise Pip Hare au Vendée Globe

La société soutient la navigatrice britannique pour battre le record du tour du monde en solitaire

Medallia, Inc. (NYSE: MDLA), leader mondial de la gestion de l'expérience, annonce le sponsoring de la navigatrice professionnelle britannique Pip Hare au Vendée Globe dans son tour du monde en solitaire et sans escale. Elle sera le skipper du Medallia, un bateau de 60 pieds de la classe IMOCA qui part aujourd'hui de sa base de Poole, au Royaume-Uni. Celui-ci prendra le départ du Vendée Globe en novembre prochain. Pas moins de 80 marins expérimentés au cours des 30 ans d'histoire de la compétition ont réalisé l’exploit de terminer la course. Pip Hare tentera également de battre le record féminin actuellement détenu par Ellen MacArthur.

Le Vendée Globe a lieu tous les quatre ans. La neuvième édition de la course partira le 8 novembre 2020 des Sables d'Olonne. Pip Hare est l'une des six skippers féminines inscrites à la course - sur un total de 35 participants. Elle espère entrer dans l'histoire en étant la huitième femme à terminer la course de 40 075 kilomètres. Elle a aussi pour objectif de battre le temps de MacArthur de 94 jours, 4 heures et 25 minutes.

"J’ai consacré mes 28 ans de carrière à faire tomber les barrières pour en arriver là. Plus d'hommes ont marché sur la lune que de femmes ont terminé le Vendée Globe. Il s’agit d’une source d’inspiration supplémentaire pour réussir", déclare Pip Hare. "C'est un chemin solitaire pour arriver jusqu'ici ; je suis donc absolument ravie qu'une entreprise aussi visionnaire que Medallia soit intervenue pour faire de mon rêve de toujours une réalité".

Avant le départ de novembre, Pip skippera le Medallia dans un certain nombre de courses d'échauffement, notamment la Lonely Rock Race et la Round The Island race.

"Medallia bénéficie d'une riche expérience dans l'aide apportée à ses clients et partenaires pour atteindre l'excellence et la réussite. Cette synergie d'objectifs fait de nous le partenaire idéal pour soutenir un athlète aussi déterminé et talentueux que Pip", déclare Leslie Stretch, CEO de Medallia. "Ses compétences, son ambition et sa détermination à faire tomber les barrières dans le sport sont une immense source d'inspiration et nous sommes fiers de travailler avec elle dans le cadre de ce qui est probablement la course d'endurance la plus difficile au monde, le Vendée Globe".

A propos de Medallia

Medallia (NYSE : MDLA) est précurseur et leader de la gestion de l'expérience. Medallia Experience Cloud, notre plateforme SaaS primée, est la solution leader du marché pour comprendre et gérer les expériences des clients, des employés et des citoyens. Medallia capture les signaux d'expérience des parcours quotidiens, qu'il s'agisse d'interactions réelles, digitales ou par le biais de l’IoT. À l'aide d'une IA propriétaire, Medallia fournit des informations prédictives et personnalisées qui permettent d'orienter l'action et d'obtenir d'excellents résultats. Avec Medallia Experience Cloud, nos clients peuvent réduire le taux d'attrition, transformer les détracteurs en promoteurs et acheteurs, créer des opportunités de ventes croisées et de ventes incitatives, et ainsi générer un retour sur investissement clair et immédiat.

