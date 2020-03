Medartis: assemblée générale sans la présence physique des actionnaires

Zurich (awp) - Medartis tiendra son assemblée générale sans la présence physique de ses actionnaires pour cause de coronavirus, indique mardi le groupe qui promeut des technologies et des solutions pour l'ostéosynthèse dans les domaines de la chirurgie cranio-maxillo-faciale ainsi que des membres supérieurs et inférieurs.

Les actionnaires ne pourront exercer leurs droits que par le mandataire indépendant. Des instructions pour le vote du 17 avril leur seront données, à choix par un formulaire de réponse au greffier du registre des actions ou en ligne, précise le groupe bâlois.

