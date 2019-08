Medartis déçu de sa propre croissance au premier semestre

Zurich (awp) - Le concepteur de solutions de fixation osseuses Medartis a enregistré sur les six premiers mois de l'année une croissance de 6% - ou 8% hors effets de changes - générant un chiffre d'affaires de 64,5 millions de francs suisses. Le groupe bâlois modère pour l'ensemble de l'exercice son ambition en la matière entre 8 et 10%, contre plus de 10% précédemment.

"Je ne suis pas satisfait de la décélération de notre rythme de croissance sur le premier semestre et nous devons développer de manière plus concrète notre potentiel en la matière sur de nouveaux marchés et produits", indique dans le rapport de mi-parcours le directeur général Willi Miesch, qui cédera en septembre les rênes de l'entreprise à Christoph Brönniman.

Hors débours liés à l'introduction en Bourse au printemps 2018 et devisés à 3,2 millions de francs suisses, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est érodé de 3% à 8,7 millions, malgré un apport non récurrent de près de 2,0 millions attribué à l'adoption de la norme IFRS 16.

L'excédent net (Ebit) a été amputé de plus de moitié à 2,4 millions et le bénéfice net s'est évaporé à quelque 700'000 francs suisses, contre encore 4,0 millions un an plus tôt.

La direction espère pour l'ensemble de 2019 maintenir le niveau de sa marge opérationnelle brute au niveau du premier semestre, soit autour de 13%.

jh/al