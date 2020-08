Medartis glisse dans les chiffres rouges au premier semestre

Zurich (awp) - Le fabricant de prothèses Medartis a subi les conséquences de la pandémie de coronavirus au premier semestre. Les ventes se sont repliées par rapport à l'année précédente et une perte a été essuyée, indique mardi la société dans son rapport semestriel.

Une perte de 5,8 millions de francs suisses a été essuyée sur les six premiers mois, contre un bénéfice de 0,7 millions un an plus tôt. Les pertes en raison des effets de change ont atteint 4,3 millions, précise néanmoins le communiqué.

Malgré les efforts consentis par la direction pour baisser les coûts, le résultat d'exploitation (Ebitda) a essuyé un repli de 40% à 5,2 millions, alors que la marge afférente a reculé à 9% en raison d'effets de change négatifs, contre 13% à la même période en 2019. Ajustée des variations de devises, la marge Ebitda s'est inscrite à 12%.

Le résultat opérationnel (Ebit) a de son côté glissé dans les chiffres rouges, chutant de 170% à -1,7 millions, contre 2,4 millions un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a essuyé un repli de 12% au premier semestre, à 57 millions de francs suisses. En monnaies locales, la baisse est toutefois moins importante, de 7%.

Le recul de l'activité s'explique à la fois par le report d'opérations moins urgentes et un moins grand nombre d'accidents en raison d'une moindre mobilité pendant le confinement. En mars, en avril et en mai, de nets replis ont été essuyés mais à compter du mois de juin, le groupe a à nouveau profité d'une croissance de ses principaux marchés en monnaies locales.

Par région, les ventes ont reculé le plus fortement en Amérique latine (-26% en monnaies locales) ainsi qu'en Amérique du Nord (-10%). La région Europe, Afrique et Moyen-Orient (-4%) mais surtout l'Asie-Pacifique (-4%) ont mieux résisté.

Baisse des coûts précoce

Les charges opérationnelles ont pu être réduites de 6% à 48,4 millions, et de 3% hors effets de change. La société a notamment utilisé le chômage partiel, suspendu les embauches et réduit les rémunérations pour la direction et le conseil d'administration.

Les effectifs de Medartis ont malgré tout été étoffé à 621 collaborateurs, soit une douzaine d'employés supplémentaires sur un an.

En raison des incertitudes liées à la pandémie, la société n'est pas en mesure de fournir des prévisions pour l'année en cours. A moyen terme, Medartis souhaite toutefois se renforcer dans les activités aux Etats-Unis et veut continuer à innover avec de nouveaux dispositifs.

Les objectifs à moyen terme, à savoir une croissance annuelle d'au moins 15% en monnaies locales et une progression de la marge Ebitda ajustée, sont toujours d'actualité.

Medartis a également profité de l'occasion pour annoncer la nomination de Manuel Schaer en tant que directeur technologique et membre de la direction. Il prendra la suite de Thomas Tribelhorn dès le 1er novembre.

