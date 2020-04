Medartis renonce à ses prévisions, nouvelle directrice pour l'Amérique

Zurich (awp) - La medtech bâloise Medartis renonce à ses prévisions pour l'exercice 2020. Les objectifs communiqués début mars ne sont plus tenables, a-t-elle indiqué vendredi soir.

Début mars, Medartis prévoyait une hausse de 10% du chiffre d'affaires en monnaies locales et une marge Ebitda de 15%.

La décision d'abandonner les prévisions a été prise en raison du report de nombre d'opérations chirurgicales à cause de la crise du coronavirus. Cette situation ne s'est pas encore totalement reflétée sur les chiffre du 1er trimestre, mais la société table sur un fort recul des revenus au 2e trimestre.

Des mesures ont été prises pour réduite les coûts et protéger la profitabilité. Les salariés ont été mis au chômage partiel au siège de Bâle et dans quelques filiales. Les directeurs et administrateurs ont accepté de renoncer à une partie de leur rémunération.

Medartis ne renonce pas à ses prévisions à moyen terme de hausse de 15% du chiffre d'affaires en monnaies locales et d'une progression par étapes de la marge Ebitda. Par ailleurs, Lisa Thompson a été nommée membre de la direction et directrice Amérique du nord.

L'assemblée générale a en outre accepté toutes les propositions du conseil d'administration. Le président Thomas Straumann a été confirmé tout comme les autres administrateurs. Marco Gadola a été élu au sein de l'organe de surveillance pour la première fois.

yr/rp/vj