Medartis voit sa rentabilité semestrielle baisser

Zurich (awp) - Le fabricant de dispositifs médicaux Medartis, coté à la Bourse suisse depuis mars, affiche au premier semestre un chiffre d'affaires en hausse mais sa rentabilité opérationnelle s'est repliée notamment en raison des coûts de l'IPO. L'entreprise bâloise prévoit une croissance des ventes pour l'ensemble de l'année. Les ventes se sont envolées de 23% à 61 millions de francs suisses et de 21% sans tenir compte des effets de change positifs. Les coûts ont bondi de 27% à 45,2 millions, indique le communiqué. Au niveau de la rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) a diminué de plus de la moitié à 1,8 million, baisse imputable à l'introduction en Bourse. Ajusté de cet effet, cet indicateur a cédé 2% à 5 millions. Quant au produit brut d'exploitation ajusté (Ebitda), il a gagné 5% à 9 millions mais la marge correspondante a cédé 2 points de pourcentage à 15%. Le bénéfice net pour sa part a été divisé par deux à 1,2 million. Le bénéfice net est inférieur aux attentes des analystes interrogés par AWP tandis que les recettes sont inférieures aux prévisions de Kepler Cheuvreux (62,1 millions) mais supérieures à celles de la ZKB (55,7 millions). Pour l'ensemble de l'année, Medartis vise une croissance des ventes entre 15 et 19% et une marge Ebitda ajustée de 15 à 16%. lk/ol