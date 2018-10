MEDASYS : rachète DL Santé SAS

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DL SOFTWARE 0.00% - 0.00% MEDASYS 1.43% 0.355 -10.26%

Medasys, éditeur et intégrateur français de logiciels médicaux pour établissements de santé, publics et privés, dans les domaines du dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (biologie, imagerie, pharmacie), a annoncé l'acquisition, le 4 octobre 2018, de la société DL Santé SAS, filiale santé de l'éditeur de logiciels métiers DL Software. L'opération a été réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 8 millions d'euros et bénéficie d'une garantie d'actif et de passif usuelle dans ce type d'opérations.L'acquisition a été financée au moyen d'un prêt d'actionnaire consenti par Dedalus au profit de Medasys à hauteur de 8,5 millions d'euros au taux de 3,5%, qui pourra éventuellement être converti dans le cadre d'une augmentation de capital, et 2 millions par dette bancaire.Ce prêt d'actionnaire pourra être remboursé par anticipation au moyen d'une augmentation de capital, d'un emprunt bancaire, d'une émission de titres de créance ou par tout autre moyen.DL Santé SAS a développé une gamme de produits et services innovants, lui permettant d'apporter des solutions sur-mesure aux 1.800 sites clients à ce jour, grâce à des modules uniques tels que BioManager, LaboConnect ou Odancio." Après l'entrée dans le groupe de Netika, Medasys et le Groupe Dedalus se positionnent, avec cette acquisition de DL Santé, en véritable leader des plateaux techniques de laboratoire en France, ce qui était notre premier focus. Notre objectif est d'être dans une continuité de croissance sur ce domaine et devenir un acteur incontournable sur le marché français, voire international ", a expliqué l'acquéreur.