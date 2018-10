Medasys : La société Medasys annonce l'acquisition, le 4 octobre 2018, de la société DL Santé SAS, filiale santé de l'éditeur de logiciels métiers DL Software.

La société Medasys annonce l'acquisition, le 4 octobre 2018, de la société DL Santé SAS, filiale santé de l'éditeur de logiciels métiers DL Software.

Le Plessis Robinson, 8 octobre 2018, Medasys, principal éditeur et intégrateur français de logiciels médicaux pour établissements de santé, publics et privés, dans les domaines du dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (biologie, imagerie, pharmacie), annonce l'acquisition, le 4 octobre 2018, de la société DL Santé SAS, filiale santé de l'éditeur de logiciels métiers DL Software.

Présentation de DL Sante et synergies attendues

Filiale détenue à 100% par le groupe DL Software, DL Santé est principalement positionnée sur le segment des laboratoires de biologie médicale privés. La société a développé une gamme de produits et services innovants, lui permettant d'apporter des solutions sur-mesure aux 1.800 sites clients à ce jour, grâce à des modules uniques tels que BioManager, LaboConnect ou Odancio.

Après l'entrée dans le groupe de Netika, Medasys et le Groupe Dedalus se positionnent, avec cette acquisition de DL Santé, en véritable leader des plateaux techniques de laboratoire en France, ce qui était notre premier focus. Notre objectif est d'être dans une continuité de croissance sur ce domaine et devenir un acteur incontournable sur le marché français, voire international.

DL Santé possède de nombreux avantages concurrentiels qui en font un acteur reconnu sur son marché de niche, avec une expérience de plus de 30 ans dans ce métier. Au-delà de notre positionnement marché, nous avons aujourd'hui une couverture fonctionnelle inégalée sur toutes les spécialités en laboratoire.

Medasys et le groupe Dedalus, forts d'une présence dans plus de 5000 sites clients et d'une Business Unit laboratoire de plus de 500 compétences dans le monde, dont 200 françaises, vont développer leur stratégie en France et à l'international, avec de nouvelles solutions innovantes et des technologies d'échange et de partage, qui permettront de répondre au mieux aux nouvelles problématiques de mutualisation dans le secteur privé et public.

Avec cette acquisition, le Groupe Dedalus renforce sa position de leader européen dans les Systèmes d'Information pour les Laboratoires avec une base installée couvrant 10 pays en Europe, et plus de 20 dans le monde. Tous les clients Medasys et de Dedalus auront à leur disposition les outils qui leur permettront d'implémenter de nouveaux modèles de business ou de nouveaux paradigmes, tout en préservant leurs solutions existantes.

Grâce aux investissements importants que réalise le Groupe Dedalus, il sera possible de garantir aux clients de Medasys et de Dedalus une évolution « sans stress » de leurs solutions actuelles vers de nouveaux composants qui seront proposés par le groupe, dans le but rester le plus en avance en termes de technologie et de fonctionnalités dans le secteur du diagnostic.

Présentation et modalités de l'opération

Medasys a acquis l'intégralité des actions de DL Santé détenues par DL Software sur la base d'une valeur d'entreprise de 8 millions d'euros et bénéficie d'une garantie d'actif et de passif usuelle dans ce type d'opérations.

Il est précisé que cette acquisition a fait l'objet d'une approbation préalable par le Directoire et le Conseil de Surveillance de Medasys.

Financement

L'acquisition a été financée au moyen d'un prêt d'actionnaire consenti par Dedalus au profit de Medasys à hauteur de 8,5 millions d'euros, qui pourra éventuellement être converti dans le cadre d'une augmentation de capital, et 2 millions par dette bancaire.

Les principales caractéristiques du prêt d'actionnaire consenti par Dedalus sont les suivantes :

Montant : 8,5 millions ;



Taux d'intérêts : 3,5% par an ; et



Maturité de l'avance en compte-courant : 10 ans.

Ce prêt d'actionnaire pourra être remboursé par anticipation au moyen d'une augmentation de capital, d'un emprunt bancaire, d'une émission de titres de créance ou par tout autre moyen.

A PROPOS

Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de la biologie et de l'imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.

Cotée au Compartiment C d'Euronext Paris (mnémonique ED - code ISIN FR 0000052623), Medasys emploie

240 collaborateurs et est présente en France (Le Plessis Robinson, Lyon et Strasbourg), ainsi qu'en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon. Depuis le 1er juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus, leader en informatique de Santé, constituant ainsi l'un des leaders européens en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus compte 1 700 collaborateurs et est présent dans 25 pays.

Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à une politique environnementale qui suit cinq principes d'actions majeurs : utiliser les visio-conférences, suivre le télétravail, diminuer la consommation de papier et de cartouches d'encre et améliorer la gestion de nos déchets. Medasys est certifiée ISO 14001 v2015.

