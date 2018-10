Medasys : acquisition d'Infologic-Santé

19/10/2018 | 07:30

Medasys annonce l'acquisition, le 16 octobre, de l'éditeur de logiciels pour les laboratoires d'anatomie pathologie Infologic-Santé, qui équipe plus de 75% des hôpitaux publics et de la moitié des laboratoires privés avec leurs solutions.



La société a acquis l'intégralité des actions d'Infologic-Santé détenues par E-Log sur la base d'une valeur d'entreprise de cinq millions d'euros et bénéficie d'une garantie d'actif et de passif usuelle dans ce type d'opérations.



L'acquisition a été financée au moyen d'un prêt d'actionnaire consenti par Dedalus au profit de Medasys à hauteur de 3,5 millions d'euros, qui pourra éventuellement être converti dans le cadre d'une augmentation de capital, et deux millions par dette bancaire.



