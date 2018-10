Medasys : annonce l'acquisition de la société Infologic-Santé SAS

Communiqué de presse

La société Medasys annonce l'acquisition le 16 octobre de lasociété Infologic-Santé SAS, éditeur de logiciels pour leslaboratoires d'anatomie pathologie.

Le Plessis Robinson, 18 octobre 2018, Medasys, principal éditeur et intégrateur français de logiciels médicaux pour établissements de santé, publics et privés, dans les domaines du dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (biologie, imagerie, pharmacie),annonce l'acquisition, le 16 octobre 2018, de la société Infologic-Santé, éditeur de logiciels pourles laboratoires d'anatomie pathologie.

Présentation d'Infologic Santé et synergies attendues

Filiale détenue à 100% par E-Log,Infologic-Santé équipe plus de 75% des hôpitaux publics et de la moitié des laboratoires privés avec leurs solutions.

Infologic-Santéest l'éditeur leaderen Francedans les solutions d'Anatomopathologie et de

Génétique avec notamment sa nouvelle solution Ariane.Ils s'inscrivent parfaitement dans les axes de développement de Medasys et du Groupe Dedalus. En effet, après avoir consolidéune position de leader dans les laboratoires publics et privés, il était important d'ajouter uneforte compétence sur les plateaux techniques d'analyse cellulaire et génétique.

La poursuite du développementd'Infologic-Santé passe par un positionnement internationalet dans ce cadre, le soutien d'ungroupe industriel leader dans le domaine du Diagnostic est un atout incontournable.

L'objectifindustrielest d'accroître la couverture fonctionnelle en participant à la constructionde futurs produits autour de la Pathologie Digitale, de la Génétique et du Génome, répondant ainsi aux enjeux stratégiques des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) et des groupes privés internationaux.

Présentation et modalités de l'opération

Medasys a acquis l'intégralité des actions d'Infologic-Santé détenues par E-Log sur la based'une valeur d'entreprise de 5 millions d'euros et bénéficie d'une garantie d'actif et de passif usuelle dans ce type d'opérations.

A l'occasion de l'acquisition,Infologic-Santéa changé de dénomination sociale et s'appelledésormais Dedalus C&G.

Il est précisé que cette acquisition a fait l'objet d'une approbation préalable par le Directoire et le Conseil de Surveillance de Medasys.

Financement

L'acquisition a été financée au moyen d'un prêt d'actionnaire consenti par Dedalus au profitde Medasys à hauteur de 3,5millions d'euros, qui pourra éventuellement être converti dansle cadre d'une augmentation de capital, et 2 millions par dette bancaire.

Les principales caractéristiques du prêt d'actionnaire consenti par Dedalus sont les suivantes:

-Montant :3,5 millions ;

-Taux d'intérêts: 3,5% par an ; et

-Maturitéde l'avance en compte-courant: 10 ans.

Ce prêt d'actionnaire pourra être remboursé par anticipation au moyen d'une augmentation de capital, d'un emprunt bancaire, d'une émission de titres de créance ou par tout autremoyen.

A PROPOS

Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de labiologie et de l'imagerie médicale, permettant aux établissements desanté publics et privés d'optimiser et de fiabiliser lesprocessus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.

Cotée au Compartiment C d'Euronext Paris (mnémonique ED- code ISIN FR 0000052623), Medasys emploie 410 collaborateurs et est présente en France (Le Plessis Robinson, Lyon etStrasbourg), ainsi qu'en Belgique, en Algérie, auMaroc et au Japon. Depuis le 1er juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus, leader en informatique de Santé,constituant ainsi l'un des leaders européens en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus compte 1 850 collaborateurs et est présent dans 25 pays.

Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à une politiqueenvironnementale qui suit cinq principes d'actionsmajeurs : utiliser les visio-conférences, suivre le télétravail, diminuer laconsommation de papier et de cartouches d'encre et améliorer la gestion de nos déchets. Medasys est certifiée ISO 14001v2015.

