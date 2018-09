Medasys : en discussions pour un rachat d'INFOLOGIC-Santé

12/09/2018 | 08:49

Medasys et Dedalus, son actionnaire majoritaire, indiquent être en discussions avancées avec E-Log pour l'acquisition de la société INFOLOGIC-Santé, dans une logique de complémentarité des activités du groupe Dedalus en France où il est représenté par Medasys.



Editeur de logiciels pour les laboratoires d'anatomie pathologique et de génétique, basée à Valence, avec plus de 60 salariés, INFOLOGIC-Santé équipe plus de 75% des hôpitaux publics et de la moitié des laboratoires privés avec leurs solutions.



L'accord porterait sur une valeur d'entreprise d'INFOLOGIC-Santé égale à cinq millions d'euros, et d'un prix tenant compte du niveau de trésorerie à la date d'acquisition. L'acquéreur bénéficierait d'une garantie d'actif et de passif usuelle.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.