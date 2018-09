Medasys : et Dedalus sont en discussions avancées avec E-Log pour l'acquisition de la société INFOLOGIC-Santé

Communiqué de presse

Medasys et Dedalus, son actionnaire majoritaire, sont en discussions avancées avec E-Log pour l'acquisition de la société

INFOLOGIC-Santé.

Le Plessis Robinson, 11 septembre 2018, Medasys, principal éditeur et intégrateur français de logiciels médicaux pour établissements de santé, publics et privés, dans les domaines du dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (biologie, imagerie, pharmacie), et Dedalus, son actionnaire majoritaire, sont en discussions avancées avec E-Log pour l'acquisitionde la société INFOLOGIC-Santé.

Présentation d'INFOLOGIC-Santé- Intérêt de l'opération pour le groupe Dedalus

Depuis 1982, éditeur de logiciels pour les laboratoires d'anatomie pathologique et degénétique, basée à Valence, avec plus de 60 salariés, INFOLOGIC-Santé équipe plus de 75% des hôpitaux publics et de la moitié des laboratoires privés avec leurs solutions.

Le projet d'acquisition de la sociétéINFOLOGIC-Santé par le groupe Dedaluss'inscrit dans unelogique de complémentarité des activités du groupe en France où il est représenté par Medasys.

Pour INFOLOGIC-Santé, la poursuite de son développement nécessite un développement international et dans ce cadre,le soutien d'un Groupe industriel leader dans le domaine du Diagnostic est un atout incontournable. L'objectif est d'accroître la couverture fonctionnelle

en participant à la construction de futurs produits autour de la Pathologie Digitale, de la Génétique et du Génome.

Présentation et modalités de l'opération

Au terme des discussions en cours, un accord devrait être signé par Dedalus Holding ou parMedasys en vue d'acquérir 100% des actions d'INFOLOGIC-Santé.

Conditions financières

L'accord porterait sur une valeur d'entreprise d'INFOLOGIC-Santé égale à cinq millionsd'euros, et d'un prix tenant compte du niveau de trésorerie à la date d'acquisition. L'acquéreur bénéficierait d'une garantie d'actif et de passif usuelle.

Financement

Dans l'hypothèse où l'acquisition serait effectuée directement par Medasys, le financement pourrait être assuré au moyen d'un prêt d'actionnaire qui serait converti totalement oupartiellement en augmentation de capital ainsi que par des financements bancaires.

A PROPOS

Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de labiologie et de l'imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiser et de fiabiliser lesprocessus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.

Cotée au Compartiment C d'Euronext Paris (mnémonique ED- code ISIN FR 0000052623), Medasys emploie 240 collaborateurs et est présente en France (Le Plessis Robinson, Lyon et Strasbourg), ainsi qu'en Belgique, en Algérie, auMaroc et au Japon. Depuis le 1er juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus, leader en informatique de Santé,constituant ainsi l'un des leaders européens en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus compte 1 700 collaborateurs et est présent dans 25 pays.

Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à une politique environnementale qui suit cinqprincipes d'actions majeurs : utiliser les visio-conférences, suivre le télétravail, diminuer laconsommation de papier et de cartouches d'encre et améliorer la gestion de nos déchets. Medasys est certifiée ISO 14001v2015.

