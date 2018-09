Medasys : sélectionnée par le RESAH pour le déploiement et la maintenance de robots de préparation de chimiothérapies

Ce nouvel accord-cadre qui confirme l'expérience avérée du Groupe en cancérologie, s'aligne à une volonté de soutenir les établissements dans le développement d'un plateau technique de chimiothérapie intégrant une robotique innovante. Outre l'optimisation du circuit oncologique et l'amélioration de la qualité des soins, cet accord vise également à simplifier les procédures d'achats groupés.

Le Plessis Robinson, 5 septembre 2018, Medasys, principal éditeur et intégrateur français de systèmes d'information pour établissements de santé, publics et privés, dans les domaines du dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (biologie, imagerie, pharmacie), annonce la signature d'un accord-cadre avec le GIP RESAH, l'un des principaux réseaux d'achats hospitaliers, portant sur la fourniture, la mise en service et la maintenance de robots de préparation de chimiothérapies.

Cet accord-cadre conclu pour 4 ans, permettra à l'ensemble des adhérents de la centrale d'achats de bénéficier d'un interlocuteur unique pour acquérir Pharmoduct, le robot connecté conçu par notre groupe Dedalus, pour la préparation automatisée des traitements anticancéreux.

« Nous nous réjouissons de cette collaboration qui permettra aux établissements et plus largement aux GHT, d'organiser les processus de chimiothérapie de manière à accroître leur efficacité mais également de répondre aux exigences réglementaires de qualité, de soins et de sécurité. » déclare Frederic Vaillant, Président du Directoire de Medasys

L'automatisation des processus oncologiques pour améliorer la prise en charge patient

En pleine évolution, les plateaux techniques constituent un axe majeur d'investissements pour Medasys, qui conscient des différents enjeux, a choisi d'enrichir son offre dédiée à l'oncologie. Celle-ci intègre désormais Pharmoduct, objet du présent marché. Totalement interopérable avec le système d'information existant, Pharmoduct assure la continuité du circuit oncologique en optimisant le processus de préparation des poches de chimiothérapies. Ce dispositif innovant combine une approche « industrielle » de production et les économies d'exploitation associées, avec les standards de qualité et de sécurité régissant les processus métiers :

Traçabilité complète : vérification de la conformité des prescriptions, suivi des dosages

Précision élevée du dosage thérapeutique : dosage gravimétrique

Contrôle élevé de la contamination microbienne : système de décontamination par ozone



L'installation et la mise en service de Pharmoduct dans une salle blanche sont simples et rapides et garantissent de ce fait la continuité de l'activité.

Une offre adaptée aux transformations du système de soins

A l'heure des optimisations pour les GHT, pour les Centres de luttes contre le cancer et pour les groupes de cliniques privées, les différentes transformations nécessitent de repenser les processus oncologiques actuels, en y associant dans la majorité des cas, un budget de développement restreint. Pharmoduct qui s'impose comme le partenaire privilégié des pharmaciens, garantit des économies financières pertinentes grâce à l'optimisation de l'utilisation des médicaments (réduction des déchets, poches multi-doses), une productivité élevée dépassant 20 poches par heure et un cycle de préparation entièrement automatisé avec une intervention humaine minimale. Pharmoduct facilite la consolidation de l'activité à l'échelle territoriale.

« Cette nouvelle opportunité simplifiée de collaboration avec les hôpitaux grâce au RESAH, s'inscrit pleinement dans les problématiques d'optimisations : « comment faire plus avec moins ? ». Notre groupe s'emploie à proposer des innovations permettant de résoudre l'équation performance/efficacité/sécurité/coûts. » conclut Frederic Vaillant.

A PROPOS

Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de la biologie et de l'imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.

Cotée au Compartiment C d'Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623), Medasys emploie 200 collaborateurs et est présente en France ainsi qu'en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon. Depuis le 1er juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus, leader en informatique de Santé, constituant ainsi l'un des leaders européens en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus compte 1 700 collaborateurs et est présent dans 25 pays.

Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à une politique environnementale qui suit cinq principes d'actions majeurs : utiliser les visio-conférences, suivre le télétravail, diminuer la consommation de papier et de cartouches d'encre et améliorer la gestion de nos déchets. Medasys est certifiée ISO 14001 v2015.

