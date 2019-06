MEDIA 6 : affiche un premier semestre en repli

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Media 6 a dévoilé au premier semestre 2019, un résultat net part du groupe de 607 000 euros contre 1,218 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant ressort à 1,050 million contre 1,831 million d’euros. Pour sa part, le chiffre d’affaires atteint 36,897 millions d’euros. Il était de 40,854 millions d’euros à la même période correspondant à l’exercice précédent. « Le repli du semestre concerne principalement l’activité DDF en Chine et la PLV métal », note le groupe."Le carnet de commandes actuel permet d'envisager de rattraper une partie significative du retard sur le second semestre tant en termes de chiffre d'affaires que de résultat", a ajouté Media 6.