MEDIA 6 : le versement de dividende est différé

Media 6 a annoncé que son assemblée générale a adopté à l'unanimité toutes les résolutions qui lui étaient proposées. L'AG a en particulier approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019-2020 et reconduit notamment le mandat d'administrateur de Laurent Frayssinet pour une durée de six ans. Toutefois, compte tenu de la crise actuelle liée au Covid-19, il a été demandé de surseoir au détachement et à la mise en paiement du dividende voté (0,26 euro par action).L'assemblée générale donne pouvoir au conseil d'administration pour décider de la date de versement de ce dividende dans un délai maximum de six mois à compter du jour de l'assemblée générale en fonction de l'évolution de la crise liée au Covid-19 et de l'impact sur l'activité de la société. Media 6 tiendra informée le marché de cette décision.