MEDIA 6 : les activités en Amérique du Nord et en Asie restent opérationnelles

Media 6 a indiqué que, compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Covid-19 et des recommandations gouvernementales, et aux fins de protéger la santé de ses collaborateurs et freiner la propagation du virus, la direction du groupe a procédé à la fermeture temporaire de ses bureaux et ateliers de production en France, et suspendu les chantiers en cours.A ce jour, les activités en Amérique du Nord et en Asie restent opérationnelles avec toutes les mesures sanitaires utiles.En France, le groupe a opté pour le chômage partiel pour l'ensemble des équipes de production. Des solutions de télétravail et de permanence ont par ailleurs été mises en place notamment pour les équipes de création et design, celles de gestion de projet ainsi que la direction et l'administration centrale.Media 6 suit de près l'évolution de la situation et travaille à la mise en place des conditions de travail permettant de garantir les gestes barrières et les règles de distanciation au travail afin de redémarrer le plus rapidement possible les sites de production fermés.L'assise financière solide de la société sera un atout indéniable dans la gestion de cette crise inattendue.L'entité tiendra le marché informé de toute évolution notable de la situation sur son activité.