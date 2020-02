MEDIA 6 : les perspectives restent bien orientées

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre de l'exercice 2019/2020 (du 1er octobre au 31 décembre 2019) de Media 9 ressort à 18,6 millions d'euros, en progression de 3,3%. La croissance sur cette période est surtout concentrée sur la Chine (+13,7%) et illustre les premiers effets de la réorganisation conduite en 2019 sur l'activité DDF. En Europe, Media 6 enregistre une légère progression de 1,2%.Les perspectives restent bien orientées. Le groupe rappelle cependant qu'en général le premier trimestre n'est pas représentatif de l'activité globale qui reste caractérisée par une saisonnalité avec un second semestre historiquement plus élevé que le premier semestre.