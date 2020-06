MEDIA 6 : perte nette au premier semestre 2019-2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Media 6 a fait état d'une perte nette (part du groupe) de 196 000 euros au premier semestre de son exercice 2019-2020 contre un résultat net positif de 607 000 euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant du spécialiste de la communication sur le point de vente ressort à -253 000 euros contre +1,05 million d'euros lors du premier semestre de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires est, pour sa part, en recul de 4% à 35,421 millions d'euros.Le groupe souligne que les conséquences de la crise liée au Covid-19 sur son activité seront plus significatives sur le second semestre où il anticipe une baisse de revenus de l'ordre de 30% à périmètre comparable. La société précise néanmoins que ce chiffre d'affaires qui sera, partiellement compensée par les revenus de Media 6 IMG.En parallèle, l'entreprise anticipe une perte opérationnelle avant dépréciation de goodwill de l'ordre de -3 millions d'euros. La société rappelle avoir eu recours au dispositif de chômage partiel en France limitant l'impact sur ses coûts fixes.La structure bilancielle de la société affiche au 31 mars 2020 un endettement net de 900 000 euros. Les capitaux propres du groupe ressortent à 34 millions (contre 33,5 millions au 31 mars 2019).Concernant le dividende. Le groupe indique que le conseil d'administration, qui s'est tenu ce vendredi, a acté du versement du dividende de 0,24 euro, approuvé le 27 mars dernier lors de l'assemblée générale des actionnaires, au 24 juin 2020.