Media 6 : prévoit un 'léger repli' du résultat opérationnel

09/11/2018 | 18:18

Dévoilé ce vendredi après séance, le chiffre d'affaires de l'exercice 2017/2018 de Media 6 s'est inscrit en repli de 1,6% en comparaison annuelle, passant de 83,8 à 82,5 millions d'euros.



La forte activité enregistrée sur le 4e trimestre (+25%) a néanmoins permis de rattraper une grande partie du retard des trimestres précédents. En effet, sur cette période, les revenus du spécialiste du marketing sur le point de vente se sont élevés à 21,6 millions d'euros, avec une contribution de 17,8 millions du pôle 'Production' (+28,3%) et une participation de 3,8 millions de la branche 'Services' (+11,8%).



'La situation financière demeure très solide, avec une situation de liquidité nette de 15,0 ME (chiffre non audité). Sur l'année, le Groupe anticipe un léger repli de son résultat opérationnel au regard de l'effet volume et du mix produit', commente Media 6.





