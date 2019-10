MEDIAN TECHNOLOGIES : hausse des revenus 9 mois

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au 30 septembre 2019, le chiffre d’affaires cumulé depuis le 1er janvier 2019 Median Technologies est de 6,3 millions d’euros. Ce chiffre d’affaires réalisé sur les 3 premiers trimestres de 2019 est égal au chiffre d’affaires annuel 2018 (6,3 millions d’euros). Le chiffre d’affaires du troisième 2019 est de 2,3 millions d’euros. « La progression du chiffre d’affaires trimestriel de la société est constante depuis 4 trimestres », précise le spécialiste des services d’imagerie innovants. Le chiffre d’affaires a été généré en totalité par l’activité iCRO1 de Median.Le carnet de commandes au 30 septembre 2019 est de 35,9 millions d'euros, en progression de 5,2 millions d'euros par rapport au carnet de commandes au 30 juin 2019 et de 12,2 millions d'euros par rapport au carnet de commandes au 31 décembre 2018.Compte tenu de ces performances positives et de l'encaissement en juillet du Crédit Impôt Recherche de 1,6 million d'euros, au 30 septembre 2019, la trésorerie et équivalents de trésorerie était de 8,3 millions d'euros, un niveau supérieur à celui de la trésorerie et équivalents au 30 juin 2019 qui, pour rappel était de 7,9 millions d'euros.La consommation de trésorerie a été de 0,4 million d'euros par mois sur le trimestre, en baisse continue depuis le second semestre 2018.La finalisation du dossier de prêt BEI (Banque Européenne d'Investissement) est attendue pour le quatrième trimestre 2019.