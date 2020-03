Median Technologies : L'AP-HP et Median Technologies concluent un contrat de collaboration de recherche autour de la plateforme iBiopsy®

Regulatory News:

L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, premier centre hospitalo-universitaire d’Europe, et Median Technologies (Paris:ALMDT) (ALMDT) annoncent aujourd’hui la signature d’un contrat de collaboration visant à réaliser des études qui permettront la validation clinique de la plateforme iBiopsy® de Median. Cette plateforme intègre des technologies de pointe en IA permettant une analyse précise de l'imagerie médicale à des fins de diagnostics et de pronostics. Plusieurs indications cliniques pourront être couvertes. La collaboration entre les deux partenaires concerne dans un premier temps deux études cliniques spécifiques dont les protocoles ont été validés. Ses termes et conditions pourront être appliqués à d’autres études cliniques ultérieures menées conjointement par l’AP-HP et Median Technologies. Cette collaboration stratégique avec l’AP-HP, permettra de lever des verrous en recherche clinique à fort impact sur le diagnostic et le suivi des patients.

La première étude, PHELICAR coordonnée par le Pr Olivier Lucidarme et son équipe de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, en collaboration avec des équipes de l’Hôpital Beaujon AP-HP et de l’Hôpital Paul Brousse AP-HP, a pour ambition d’étudier à partir des images médicales l’hétérogénéité phénotypique du cancer du foie et son impact sur le diagnostic et le pronostic des patients. Elle va être réalisée de façon rétrospective sur une large cohorte de patients. La seconde étude, LIVER IBIOPSY coordonnée par le Pr Maité Lewin et son équipe de l’Hôpital Paul Brousse AP-HP, et réalisée rétrospectivement sur une cohorte de patients plus restreinte et beaucoup plus ciblée, implique des équipes de l’Hôpital Paul Brousse AP-HP et de l’Hôpital Bicêtre AP-HP. Elle va permettre d’identifier, toujours à partir des images médicales, des phénotypes de lésions hépatiques à haut risque de récurrence, ce qui va impacter le suivi et le traitement de ces patients à risque.

Le cancer du foie est la quatrième cause de décès par cancer au niveau mondial, toutes populations confondues1 avec un taux de survie à 5 ans de 18%. C’est un cancer pour lequel les stratégies thérapeutiques sont difficiles à mettre en place à cause de la très grande hétérogénéité des tumeurs hépatiques. Ces deux études répondent à des besoins médicaux non couverts concernant le diagnostic précoce, le pronostic des patients et le suivi dynamique de la réponse aux traitements, et visent la validation clinique de iBiopsy® en tant que technologie innovante, fiable et non invasive pour le phénotypage des lésions hépatiques. L’une et l’autre de ces études s’inscrivent dans le contexte d’une médecine de plus en plus prédictive et personnalisée.

Pour Median, l’expertise clinique apportée par l’ensemble des hôpitaux de l’AP-HP impliqués dans les deux études, ainsi que le nombre important de données mises à disposition, vont contribuer à optimiser les algorithmes d’intelligence artificielle développés dans iBiopsy® et ainsi à valider d’un point de vue clinique la plateforme iBiopsy® sur de larges cohortes.

« Nous sommes ravis de la signature de cet accord de collaboration avec l’AP-HP. L’AP-HP, qui regroupe 39 hôpitaux et accueille 10 millions de patients par an, est une institution à dimension européenne largement reconnue au niveau mondial pour l’excellence des soins, pour la recherche et pour l’enseignement. Elle représente un des plus grands viviers de données médicales de très grande qualité au monde. Cette collaboration majeure pour valider cliniquement notre plateforme propriétaire iBiopsy® répond à notre engagement de lancer les partenariats et collaborations cliniques en 2020. La mise en place d’un avec l’AP-HP ouvre de nombreuses perspectives pour des études ultérieures y compris sur d’autres pathologies », souligne Fredrik Brag, co-fondateur et directeur général de Median.

« Les possibilités offertes par Median technologies pour exploiter au mieux le potentiel d’information que recèle les images tomodensitométriques (scanner) produites dans les différents services de l’AP-HP et en particulier dans ceux de la Pitié-Salpêtrière, de l’hôpital Paul brousse et de l’hôpital Beaujon en ce qui concerne les pathologies hépatiques devraient nous permettre de progresser rapidement vers une meilleure compréhension du contenu « caché » de nos images. C’est en nouant de tel partenariat, en complément de ceux que nous avons déjà avec les laboratoires de recherche universitaire, que nous ferons progresser la recherche et particulièrement dans le vaste champ nouveau de l’intelligence artificielle et de l’analyse d’images. La société Median est en effet très bien placée dans le secteur de l’analyse scientifique des images médicales. Nous attendons les premiers résultats médicaux de cette coopération avec impatience », souligne le Professeur Olivier Lucidarme, chef du service de radiologie polyvalente et oncologique de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP.

A propos de l’AP-HP : Premier centre hospitalier et universitaire (CHU) d’Europe, l’AP-HP et ses 39 hôpitaux sont organisés en six groupements hospitalo-universitaires (AP-HP. Centre - Université de Paris ; AP-HP. Sorbonne Université ; AP-HP. Nord - Université de Paris ; AP-HP. Université Paris Saclay ; AP-HP. Hôpitaux Universitaires Henri Mondor et AP-HP. Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis) et s’articulent autour de cinq universités franciliennes. Etroitement liée aux grands organismes de recherche, l’AP-HP compte trois instituts hospitalo-universitaires d’envergure mondiale (ICM, ICAN, IMAGINE) et le plus grand entrepôt de données de santé (EDS) français. Acteur majeur de la recherche appliquée et de l’innovation en santé, l’AP-HP détient un portefeuille de 650 brevets actifs, ses cliniciens chercheurs signent chaque année près de 9000 publications scientifiques et plus de 4000 projets de recherche sont aujourd’hui en cours de développement, tous promoteurs confondus. L’AP-HP a également créé en 2015 la Fondation de l’AP-HP pour la Recherche afin de soutenir la recherche biomédicale et en santé menée dans l’ensemble des hôpitaux. http://www.aphp.fr

A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions et des services d’imagerie innovants afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance de l’imagerie phénomique pour contribuer à l’émergence de nouvelles thérapies et stratégies de traitement pour les patients. Nos solutions pour l’analyse et la gestion des images médicales pour les essais cliniques en oncologie et notre plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy® alliées à l’expertise de nos équipes contribuent à la découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux outils de diagnostic, afin de surveiller les maladies et d’évaluer la réponse des patients à leur thérapie. Median Technologies aide les sociétés biopharmaceutiques ainsi que les professionnels de santé à apporter de nouveaux traitements aux patients qui en ont besoin, de façon plus précise et plus rapide. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé.

Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une à Shanghai, Median est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth. Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com

1 Etude GLOBOCAN 2018 – IARC/OMS http://gco.iarc.fr/

