Median Technologies : annonce ses résultats pour le premier semestre 2019

Median Technologies (Paris:ALMDT) (ALMDT), The Imaging Phenomics Company® annonce aujourd’hui ses résultats semestriels 2019.

Le Conseil d’Administration de Median Technologies s’est réuni le 1er octobre 2019 afin d’arrêter les comptes consolidés du 1er semestre 2019.

Pour le premier semestre 2019, le chiffre d’affaires de Median Technologies s’établit à 4 M€, en augmentation de 19,5 % par rapport à celui au premier semestre 2018. Le chiffre d’affaires a été généré à 100 % par la Business Unit iCRO1.

Au premier semestre 2019, Median a poursuivi ses investissements de R&D pour sa plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy®, avec notamment le renforcement de ses équipes scientifiques dans les domaines de l’Intelligence Artificielle et de la science des données, afin de consolider son leadership en imagerie phénomique.

La Business Unit iCRO a continué à se développer en Chine avec la mise en place d’une structure pour la gestion locale des opérations, permettant un accroissement significatif de la prise de commandes sur le semestre. En Europe et aux Etats-Unis, la prise de commandes sur le premier semestre se situe au-dessus des perspectives de commandes initialement envisagées pour l’ensemble de l’exercice 2019. Au 30 juin 2019, l’activité iCRO est à l’équilibre opérationnel.

Informations financières simplifiées (comptes consolidés aux normes IFRS)

En milliers d'euros (chiffres audités) S1 2019 S1 2018 Produit des activités ordinaires 4 041 3 358 Charges de personnel -4 124 -6 492 Charges externes -3 520 -5 551 Résultat opérationnel -4 191 -9 087 Résultat financier net -12 127 Résultat net -4 223 -8 955

Les charges opérationnelles de la société sont en forte diminution sur le semestre, comparées aux charges opérationnelles constatées au 30 juin 2018. Cette diminution se répartit de façon équilibrée entre charges de personnel et charges externes, avec des charges de personnel en baisse de 36 % (-4,1 M€ au 30 Juin 2019 contre -6,5 M€ au 30 Juin 2018) et des charges externes en recul de 37 % (-3,5 M€ contre – 5,6 M€ au 30 Juin 2018).

Compte tenu de ces éléments, la perte opérationnelle a été réduite de plus de 50% par rapport au 1er semestre 2018 et ressort à -4,19 M€. Le résultat net s’établit lui à -4,2 M€ contre -9 M€ au 30 juin 2018.

Au 30 juin 2019, Median affiche une trésorerie et équivalents de trésorerie de 7,9 M€ hors comptabilisation du remboursement du CIR (1.6 M€) intervenu en Juillet, et des capitaux propres consolidés de 4,9 M€. La prise de commandes nette sur le semestre s’établit à 11 M€, et alimente un carnet de commandes de 30,7 M€ au 30 juin 2019, soit 7 M€ supplémentaires par rapport au 31 décembre 2018. Le niveau du carnet de commandes permet d’être confiant sur les revenus qui seront générés au second semestre 2019 puis en 2020.

Eléments intervenus post clôture et perspectives du Groupe

En raison de contraintes logistiques internes à la Banque Européenne d’Investissement (BEI), les négociations se sont poursuivies à un rythme ralenti au cours du 3ème trimestre. La BEI et Median prévoient la finalisation du dossier au 4ème trimestre 2019. Median envisage la libération de la première tranche de 15 M€ de prêt au cours du premier semestre 2020. Pour rappel, ce prêt de 35 M€ en trois tranches libératoires vise à accélérer l’investissement dans le programme d’innovation de Median pour sa plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy® sur les prochaines années. Les négociations en cours concernant ce prêt ont été annoncées le 15 mai dernier.

Les premiers indicateurs du troisième trimestre, qui seront publiés très prochainement, indiquent des perspectives positives pour la société. L’activité de la Business Unit iCRO devrait se poursuivre à un rythme soutenu au niveau mondial. Aux Etats Unis, la signature lors du second trimestre de deux nouveaux contrats de phase III -pour un montant de 2M€- avec un laboratoire pharmaceutique, membre du Top 3 et nouveau client de Median Technologies ouvre de nouvelles perspectives pour la société dans le développement de son activité aux US. De son côté, le plan de développement de la plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy® progresse comme prévu avec la présentation d’un démonstrateur technologique à la prochaine convention annuelle du RSNA (Radiological Society of North America) début décembre.

« Nos résultats sont largement supérieurs aux anticipations faites pour le premier semestre. Nous nous attendons à la poursuite de cette dynamique au cours du second semestre 2019 », souligne Fredrik Brag, Directeur Général et co-fondateur de Median.

Median informe ses actionnaires et la communauté financière que son rapport financier semestriel sur les comptes semestriels de l’exercice 2019 a été mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Le rapport financier semestriel est disponible sur le site de la société.

Déclarations prospectives : Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Median estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Median, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, les décisions des autorités réglementaires. La capacité de Median à saisir des opportunités de croissance externe et à finaliser les transactions y relatives et/ou à obtenir les autorisations réglementaires, les risques associés à la propriété intellectuelle, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions économiques, l’impact des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, le nombre moyens d’actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Median auprès de l'AMF, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2018 de Median. Median ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions et des services d’imagerie innovants afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance de l’imagerie phénomique pour contribuer à l’émergence de nouvelles thérapies et stratégies de traitement pour les patients. Nos solutions pour l’analyse et la gestion des images médicales pour les essais cliniques en oncologie et notre plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy® alliées à l’expertise de nos équipes contribuent à la découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux outils de diagnostic, afin de surveiller les maladies et d’évaluer la réponse des patients à leur thérapie. Median Technologies aide les sociétés biopharmaceutiques ainsi que les professionnels de santé à apporter de nouveaux traitements aux patients qui en ont besoin, de façon plus précise et plus rapide. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé.

Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une à Shanghai, Median est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth. Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com

1 imaging Contract Research Organization

