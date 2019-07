Median Technologies : annonce ses résultats préliminaires non audités pour le premier semestre 2019

Regulatory News:

Median Technologies (Paris: ALMDT) (ALMDT), The Imaging Phenomics Company® annonce aujourd’hui ses résultats semestriels préliminaires non audités au 30 Juin 2019.

Pour le premier semestre 2019, le chiffre d’affaires de Median Technologies s’élève à 4,0 M€, en hausse de 19,6 % par rapport à celui au premier semestre 2018 qui s’élevait à 3,4 M€. Le chiffre d’affaires a été généré à 100 % par la Business Unit iCRO1, l’activité iBiopsy® étant en phase d’investissement R&D pour de nouveaux produits et services et ne générant pas de revenus à ce stade.

La prise de commandes nette sur le semestre s’élève à 11 M€, alimentant un carnet de commandes de 30,7 M€ au 30 Juin 2019, soit 7 M€ supplémentaires par rapport au 31 Décembre 2018. La prise de commandes nette a été renforcée ce semestre grâce à de nouvelles commandes importantes en Chine ainsi qu’à la signature de plusieurs contrats de phase III en Europe et aux Etats-Unis avec des entreprises du Top 5 de l’industrie pharmaceutique. Le niveau d’activité enregistré au premier semestre valide le recentrage stratégique mis en place en 2018 pour l’activité iCRO. Le niveau du carnet de commandes permet quant à lui d’être confiant sur les revenus qui seront générés sur cette année et les suivantes. Au 30 Juin 2019, l’activité iCRO est à l’équilibre opérationnel.

La trésorerie et équivalents de trésorerie sont attendus à approximativement 7,9 M€ au 30 Juin 2019. Ce montant ne tient pas compte du versement du Crédit Impôt Recherche à hauteur de 1,5 M€ qui interviendra au second semestre. Au cours du S1 2019, la consommation de cash a été ramenée à 4,8 M€, soit une nette baisse par rapport à celle du premier semestre 2018 qui s’établissait à 9,8 M€. La trésorerie devrait être renforcée au second semestre 2019 par la libération de la première tranche de 15 M€ du prêt de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), pour lequel les négociations sont maintenant en phase finale. Pour rappel, ce prêt vise à accélérer l’investissement dans le programme d’innovation de Median pour sa plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy® sur les prochaines années. Les négociations en cours concernant ce prêt ont été annoncées le 15 mai dernier.

Au premier semestre 2019, avec l’arrivée du Dr. Nozha Boujemaa, Chief Science and Innovation Officer, Median a poursuivi ses investissements de R&D pour sa plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy®, a réorganisé la Business Unit et a notablement renforcé l’équipe scientifique dans les domaines de l’Intelligence Artificielle et de la science des données, afin de consolider son leadership en imagerie phénomique. La Business Unit iCRO a continué de se développer en Chine avec la mise en place d’une structure pour la gestion locale de projets et des opérations, permettant un accroissement significatif de la prise de commandes sur le semestre. Pour l’Europe et les Etats-Unis, la prise de commandes sur le premier semestre se situe au-dessus des perspectives de commandes initialement envisagées pour l’ensemble de l’exercice 2019.

« Nous enregistrons au cours de ce semestre les premiers résultats de la réorganisation et du recentrage stratégique que nous avons réalisés en 2018 », souligne Fredrik Brag, Directeur Général et co-fondateur de Median. « Ces résultats sont largement supérieurs aux prévisions faites pour le premier semestre. L’activité iCRO est déjà à l’équilibre au niveau opérationnel alors que nous n’avions anticipé l’atteinte de cet objectif qu’en fin 2019. iBiopsy® bénéficie d’une équipe maîtrisant les technologies les plus avancées de l’IA et de la science des données, nous permettant d’avancer plus rapidement sur ce segment d’activité et d’augmenter nos différentiateurs technologiques. Nous nous attendons à la poursuite de cette dynamique positive au cours du second semestre 2019 » conclut Fredrik Brag.

La société publiera ses résultats semestriels 2019 le 3 Octobre 2019, après clôture des marchés.

Les résultats préliminaires mentionnés ci-dessus sont fondés sur l’examen initial par la direction des activités de Median Technologies pour l’exercice se terminant le 30 Juin 2019 et sont sujets à révision sur la base de la clôture de l’exercice et de la finalisation des audits externes des états financiers de fin d’année. Les résultats réels peuvent différer substantiellement de ces résultats préliminaires en raison de l’achèvement des procédures de clôture de l’exercice, des derniers ajustements et d’autres développements survenant entre maintenant et le moment où les résultats financiers de la Société seront finalisés ; ces changements pourraient être substantiels. De plus, ces résultats préliminaires ne constituent pas un état complet des résultats financiers de la Société pour le quatrième trimestre ou l’exercice clos le 31 décembre 2018 et ne doivent pas être considérés comme un substitut aux états financiers complets audités et préparés conformément aux principes comptables en vigueur. Ils ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats de la Société pour une période future.

A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions et des services d’imagerie innovants afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance de l’imagerie phénomique pour contribuer à l’émergence de nouvelles thérapies et stratégies de traitement pour les patients. Nos solutions pour l’analyse et la gestion des images médicales pour les essais cliniques en oncologie et notre plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy® alliées à l’expertise de nos équipes contribuent à la découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux outils de diagnostic, afin de surveiller les maladies et d’évaluer la réponse des patients à leur thérapie. Median Technologies aide les sociétés biopharmaceutiques ainsi que les professionnels de santé à apporter de nouveaux traitements aux patients qui en ont besoin, de façon plus précise et plus rapide. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé.

Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une à Shanghai, Median est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth. Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com

1 imaging Contract Research Organization

