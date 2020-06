Median Technologies : nomme Oern Stuge, MD, MBA à son Conseil d'Administration

La nomination d’Oern Stuge renforce la compétence du Conseil d’Administration dans le développement des entreprises spécialisées dans les Sciences de la Vie

Median Technologies (Paris:ALMDT), the Imaging Phenomics Company® annonce aujourd’hui que le Dr Oern Stuge, MD, MBA a rejoint son Conseil d’Administration, présidé par Oran Muduroglu. Cette nomination a été approuvée lors de l’Assemblée Générale Mixte qui s’est tenue le 19 juin dernier. Oern Stuge apporte à Median sa très grande expertise de l’industrie des Sciences de la Vie, ainsi que sa vision unique et son expérience de développement d’entreprises, incluant les stratégies d’accès au marché et de croissance des sociétés Medtech.

“La grande expérience et la connaissance d’Oern des sociétés Medtech vont renforcer la position de leadership de Median dans le domaine des biomarqueurs d’imagerie non invasifs basés sur l’IA et vont maximiser notre succès dans le développement et la mise en place de nos stratégies d’accès au marché et de développement de nos activités. Sa nomination en tant que membre de notre Conseil d’Administration est une étape très importante dans notre optique de mettre notre plateforme d’imagerie basée sur l’IA iBiopsy® à disposition à la fois de l’industrie biopharmaceutique et du marché des soins de santé”, précise Fredrik Brag, CEO de Median Technologies. “L’expertise unique d’Oern et sa vision stratégique sont de grands atouts pour notre société. Nous rentrons très rapidement dans l’ère de la médecine personnalisée et prédictive, et les biomarqueurs d’imagerie vont devenir clé pour mieux comprendre les maladies de façon individuelle et non-invasive. L’enjeu est considérable dans la mesure où cela va permettre aux médecins de définir des thérapies personnalisées pour les patients qui en ont besoin tout en complétant, et dans certains cas en remplaçant les biopsies. Nous sommes enchantés d’accueillir Oern à notre Conseil d’Administration”.

“Je suis très heureux de rejoindre le Conseil d’Administration de Median Technologies, ainsi que l’équipe impressionnante que Fredrik Brag, CEO de Median a constituée. Je suis convaincu que la société va continuer de créer beaucoup de valeur pour toutes ses parties prenantes”, ajoute le Dr. Stuge.

Oern Stuge M.D, MBA, a plus de 30 ans d’expérience internationale dans le secteur des Sciences de la Vie.

Il est actuellement président de la société Orsco Lifesciences AG. A travers Orsco Life Sciences, il exerce plusieurs mandats de conseiller et est membre exécutif et non-exécutif de conseil d’administration de plusieurs sociétés. Au cours de ces 9 dernières années, le Dr. Stuge a participé au développement de sociétés dont 7 ont été vendues ou introduites en bourse avec succès : 5 de ces sociétés ont été vendues, grâce à une amélioration de leur positionnement stratégique et de leurs opérations, et 2 ont été introduites en bourse avec succès (Euronext Paris / ESM, Dublin, NASDAQ, Stockholm).

Avant de fonder ORSCO, le Dr. Stuge a travaillé pendant 12 ans pour Medtronic, Inc. à différentes positions dont Senior Vice President (SVP) et Président EMEA, Canada et Marchés Emergents, et SVP et Président de la branche Chirurgie Cardiaque. Il a été membre du Comité exécutif ainsi que du comité opérationnel de Medtronic. Le Dr. Stuge a mené avec succès un repositionnement de l’activité Chirurgie Cardiaque de Medtronic au niveau mondial. Sous sa direction, Medtronic a fondé la division de Cardiopathie Structurelle et a lancé et commercialisé la première valve cardiaque percutanée au monde.

Avant de rejoindre Medtronic, Oern a occupé différents postes de direction chez Abbott Laboratories et dans une startup norvégienne (CEO). Oern a commencé sa carrière comme médecin praticien. Il est diplômé de l’université de Médecine d’Oslo et possède un MBA de l’IMD Business School de Lausanne.

A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions et des services d’imagerie innovants afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance de l’imagerie phénomique pour contribuer à l’émergence de nouvelles thérapies et stratégies de traitement pour les patients. Nos solutions pour l’analyse et la gestion des images médicales pour les essais cliniques en oncologie et notre plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy® alliées à l’expertise de nos équipes contribuent à la découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux outils de diagnostic, afin de surveiller les maladies et d’évaluer la réponse des patients à leur thérapie. Median Technologies aide les sociétés biopharmaceutiques ainsi que les professionnels de santé à apporter de nouveaux traitements aux patients qui en ont besoin, de façon plus précise et plus rapide. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé.

Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une à Shanghai, Median est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth. Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com

