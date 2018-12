Median Technologies : nomme une directrice scientifique

14/12/2018 | 14:11

Median Technologies annonce la nomination de Nozha Boujemaa comme directrice scientifique et de l'innovation. Elle prendra ses fonctions dès janvier 2019 en tant que membre de l'exécutif et sous la responsabilité directe de Fredrik Brag, CEO et chairman.



Nozha Boujemaa supervisera la vision scientifique de l'entreprise ainsi que les stratégies d'innovation, de développement et de positionnement partenarial pour iBiopsy, la plateforme d'imagerie phénomique de Median Technologies.



Personnalité reconnue dans l'intelligence artificielle et des sciences des données, elle a fondé en 2017 l'Institut DATAIA, un institut interdisciplinaire sur les Sciences des Données, l'Intelligence Artificielle et la Société, qu'elle dirige jusqu'à fin 2018.



