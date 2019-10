Median Technologies : publie des indicateurs très positifs validant les orientations stratégiques prises en 2018 (chiffres non audités du 3ème trimestre 2019)

Regulatory News:

Median Technologies (Paris:ALMDT), The Imaging Phenomics Company®, publie aujourd’hui une actualisation de ses performances – chiffres non audités - pour le 3ème trimestre 2019.

Au 30 septembre 2019, le chiffre d’affaires cumulé depuis le 1er janvier 2019 est de 6,3 M€. Ce chiffre d’affaires réalisé sur les 3 premiers trimestres de 2019 est égal au chiffre d’affaires annuel 2018 (6,3 M€). Le chiffre d’affaires de T3 2019 est de 2,3 M€. La progression du chiffre d’affaires trimestriel de la société est constante depuis 4 trimestres. Le chiffre d’affaires a été généré en totalité par l’activité iCRO1 de Median.

En milliers d’euros T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 Chiffres d’affaires 1 375 1 607 1 904 2 035 2 317

Le carnet de commandes au 30 septembre 2019 est de 35.9 M€, une évolution de + 5.2 M€ par rapport au carnet de commandes au 30 juin 2019 et de + 12.2 M€ par rapport au carnet de commandes au 31 décembre 2018.

Compte tenu de ces performances positives et de l’encaissement en juillet du Crédit Impôt Recherche de 1,6 M€, au 30 septembre 2019, la trésorerie et équivalents de trésorerie était de 8,3 M€, un niveau supérieur à celui de la trésorerie et équivalents au 30 juin 2019 qui, pour rappel était de 7,9 M€. La consommation de trésorerie a été de 0,4 M€ par mois sur le trimestre, en baisse continue depuis le second semestre 2018. La finalisation du dossier de prêt BEI (Banque Européenne d’Investissement) est attendu pour le quatrième trimestre 2019.

Au cours du 3ème trimestre 2019, l’activité iCRO a franchi le cap des 100 études cliniques contractées auprès des sponsors biopharmaceutiques, avec une proportion croissante d’études de phase III et une part grandissante (45%) des essais cliniques en immuno-oncologie. La société a vu un accroissement du nombre d’affaires contractées avec les grandes sociétés biopharmaceutiques déjà clientes, ce qui démontre une confiance accrue dans l’exécution, la qualité et la compétitivité de la société.

En parallèle, sur cette même période, Median a poursuivi le développement de sa plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy®, dont elle a présenté avec succès une démonstration au Congrès annuel de l’ESMO (European Society of Medical Oncology – 27-30 septembre 2019, Barcelone). La démonstration a généré de nombreuses marques d’intérêt de la part des groupes pharmaceutiques présents.

« Les très bonnes performances de notre activité iCRO confortent les orientations stratégiques que nous avons prises en 2018. Cette activité démontre aujourd’hui sa capacité à croître durablement et à être rentable », souligne Fredrik Brag, Directeur Général et co-fondateur de Median Technologies. « Avec iBiopsy®, Median se positionne à la pointe du développement de solutions diagnostiques basées sur des biomarqueurs non invasifs. Ces solutions suscitent actuellement un intérêt très marqué auprès des investisseurs américains. En oncologie, les deux solutions diagnostiques basées sur des biomarqueurs non invasifs sont la biopsie liquide et l’imagerie. De leur coté, les sociétés de biopsie liquide sont aujourd’hui valorisées à plusieurs milliards de dollars. Nous entendons de notre côté devenir leader dans le domaine des solutions diagnostiques basées sur des biomarqueurs non invasifs en imagerie », précise Fredrik Brag.

Déclarations prospectives : Ce communiqué contient des déclarations prospectives.

A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions et des services d’imagerie innovants afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance de l’imagerie phénomique pour contribuer à l’émergence de nouvelles thérapies et stratégies de traitement pour les patients. Nos solutions pour l’analyse et la gestion des images médicales pour les essais cliniques en oncologie et notre plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy® alliées à l’expertise de nos équipes contribuent à la découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux outils de diagnostic, afin de surveiller les maladies et d’évaluer la réponse des patients à leur thérapie. Median Technologies aide les sociétés biopharmaceutiques ainsi que les professionnels de santé à apporter de nouveaux traitements aux patients qui en ont besoin, de façon plus précise et plus rapide. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé.

Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une à Shanghai, Median est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth. Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com

1 iCRO : imaging Contract Research Organization

