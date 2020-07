MEDIAN TECHNOLOGIES : LCM a relevé son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a relevé son objectif de cours sur Median Technologies de 14,2 à 15,4 euros tout en renouvelant sa recommandation Acheter après la confirmation d'une forte croissance au deuxième trimestre.Si le cours a fait plus que fois 7 depuis le plus bas de l'année, le broker estime qu'il ne reflète pas encore totalement les bonnes nouvelles annoncées : confirmation de la croissance soutenue au premier semestre (chiffre d'affaires et carnet de commandes malgré l'effet Covid-19), partenariat avec l'AP-HP, déblocage du financement de la BEI, premiers résultats dans les fibroses avancées, et encore moins le potentiel des plateformes développées par le groupe (premiers résultats plus que prometteurs pour iBiopsy).Le bureau d'études estime donc que le titre devrait poursuivre son rebond en parallèle d'un newsflow qui devrait rester porteur : nouveaux partenariats de recherche, résultats des programmes de recherche du pôle iBiopsy, etc.