Median Technologies : Bilan semestriel du contrat de liquidité Median Technologies Contracté avec la société Louis Capital Markets UK LLP

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Median Technologies (Paris:ALMDT) (FR0011049824 – ALMDT FP) confié à Louis Capital Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d’Oddo BHF SCA à la date du 30/06/2020:

32 518 titres

77 124,37 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de:

ACHAT 114 265 titres 455 351,48 EUR 183 transactions VENTE 86 151 titres 359 264,84 EUR 259 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/05/2020, les moyens suivants ont été mis à disposition:

4 404 titres

173 829,64 Euros en espèce

A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions et des services d’imagerie innovants afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance de l’imagerie phénomique pour contribuer à l’émergence de nouvelles thérapies et stratégies de traitement pour les patients. Nos solutions pour l’analyse et la gestion des images médicales pour les essais cliniques en oncologie et notre plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy® alliées à l’expertise de nos équipes contribuent à la découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux outils de diagnostic, afin de surveiller les maladies et d’évaluer la réponse des patients à leur thérapie. Median Technologies aide les sociétés biopharmaceutiques ainsi que les professionnels de santé à apporter de nouveaux traitements aux patients qui en ont besoin, de façon plus précise et plus rapide. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé.

Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une à Shanghai, Median est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth. Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com

