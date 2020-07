Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate - 17h45 CEST

Median Technologies : solide niveau d'activité pour le premier semestre 2020 (chiffres non audités)

Augmentation de 47,9 % du chiffre d'affaires semestriel à 5,9 M€ contre 4,0 M€ en S1 2019

Chiffre d'affaires trimestriel en hausse pour le 7 ième trimestre consécutif

trimestre consécutif Augmentation du carnet de commandes à 53,6 M€ au 30 juin 2020, + 40 % par rapport au 31 décembre 2019 et + 74,6 % par rapport au 30 juin 2019

Trésorerie et équivalents de trésorerie prévus à 19,4 M€

Median Technologies (ALMDT), The Imaging Phenomics Company® annonce aujourd'hui un solide niveau d'activité pour le premier semestre 2020 (chiffres non audités).

Pour le premier semestre 2020, le chiffre d'affaires de Median Technologies s'élève à 5,9 M€ en hausse de 47,9 % par rapport à celui du premier semestre 2019 qui s'élevait à 4 M€. Au total, la tendance d'augmentation du chiffre d'affaires se poursuit sur maintenant sept trimestres consécutifs. Le chiffre d'affaires a été généré à 100 % par la Business Unit iCRO [1], qui fournit des solutions et services pour la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie. L'activité iBiopsy® est en phase d'investissement R&D et ne génère pas de revenus à ce stade.

En milliers d'euros T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020 Chiffre d'affaires 1 607 1 904 2 107 2 318 2 624 2 835 3 097 Variation trimestrielle +18,5 % +10,7 % +10 % +13,2 % +8,0 % +9,2 %

Le carnet de commandes [2] est de 53,6 M€ au 30 juin 2020, soit 15,3 M€ supplémentaires par rapport au 31 décembre 2019 et 9,2 M€ supplémentaires par rapport au 30 mars 2020. Il était de 30,7 M€ au 30 juin 2019, soit une augmentation de 22,9 M€ (+ 74,6 %) en un an. Ce carnet a été renforcé ce semestre grâce à des prises de commandes particulièrement importantes en Europe sur des études de phase III avec des laboratoires pharmaceutiques majeurs au niveau mondial. Le niveau du carnet de commandes permet d'être tout à fait confiant sur les revenus générés sur les prochains trimestres.

La trésorerie et équivalents de trésorerie sont attendus à approximativement 19,4 M€ au 30 juin 2020. Ce montant intègre le versement de 15 M€ correspondant à la première tranche du prêt de 35 M€ octroyé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI). Pour rappel, le prêt vise à accélérer l'investissement dans le programme d'innovation de Median pour sa plateforme d'imagerie phénomique iBiopsy®. Le montant de la trésorerie et équivalents prend également en compte l'encaissement du Crédit d'Impôt Recherche à hauteur de 1,4 M€. Au cours du premier semestre 2020, la consommation de trésorerie hors impacts des versements de la première tranche EIB et du CIR a été de 4,6 M€, avec une consommation de 3,7 M€ au premier trimestre, fortement réduite à 0,9 M€ au second trimestre.

Au premier semestre 2020, Median a accéléré ses investissements pour le développement et la validation de sa plateforme d'imagerie phénomique iBiopsy®, a signé un premier partenariat avec l'AP-HP, a structuré iBiopsy® autour de trois plans de développement clinique pour lesquels les premières phases de validation clinique ont été lancées. Median a par ailleurs communiqué les premiers résultats concernant les validations de la technologie de iBiopsy® dans le cadre de l'évaluation du risque de récurrence chez des patients atteints de CHC (carcinome hépatocellulaire).

La Business Unit iCRO a, quant à elle continué de se structurer en Chine où elle est maintenant totalement opérationnelle pour gérer les projets contractés avec des sociétés chinoises. Au 30 juin 2020, la prise de commandes au niveau mondial de iCRO dépasse très largement les prévisions faites pour le premier semestre, et cela malgré la crise sanitaire liée au Covid-19.

« Ce premier semestre montre une croissance très importante de notre carnet de commandes puisque nous enregistrons une hausse de 15,3 M€ en un semestre, avec une accélération de la tendance sur le second trimestre. Comme nous l'escomptions, la crise sanitaire du Covid-19 a eu un impact extrêmement limité lors du premier semestre 2020. Cet impact s'est concentré sur des décalages de paiement, qui ont été résorbés au deuxième trimestre. Nous enregistrons par ailleurs une augmentation de notre chiffre d'affaires de 47,9 % par rapport au 1er semestre 2019 et surtout un 7ème trimestre consécutif de croissance de notre chiffre d'affaires », précise Fredrik Brag, Directeur Général de Median. « Avec des événements majeurs comme la signature de la collaboration avec l'AP-HP, le versement de la première tranche du prêt EIB, et la publication des premiers résultats de validation, ce semestre est également très positif pour iBiopsy®. Nous sommes confiants dans la poursuite de ces tendances », ajoute-t-il.

Les chiffres préliminaires mentionnés ci-dessus sont fondés sur l'examen initial par la direction des activités de Median Technologies pour la période se terminant le 30 Juin 2020 et sont sujets à révision sur la base de la finalisation des examens limités menés sur les comptes semestriels par les commissaires aux comptes du Groupe. Les résultats réels peuvent différer substantiellement de ces éléments préliminaires en raison de l'achèvement des procédures de clôture de l'exercice, des derniers ajustements et d'autres développements survenant entre maintenant et le moment où les résultats financiers de la Société seront finalisés ; ces changements pourraient être substantiels. De plus, ces chiffres préliminaires ne constituent pas un état complet des résultats financiers de la Société pour le premier semestre 2020 et ne doivent pas être considérés comme un substitut aux états financiers intermédiaires résumés préparés conformément aux principes comptables en vigueur. Ils ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats de la Société pour une période future.

[1] imaging Contract Research Organization

[2] Le carnet de commandes correspond à la somme des commandes enregistrées et non encore réalisées. L'évolution de celui-ci correspond à la prise de commandes réalisée sur la période écoulée, nette des services facturés, des contrats finis ou annulés, et de l'impact des variations de taux de change pour les projets en devises (réévalués au taux de change à date de clôture de la période). Les commandes sont prises en compte dès l'annonce par confirmation écrite d'un client que la société a été retenue pour un projet spécifique. La signature du contrat intervient en général quelques mois après la confirmation écrite.