Mediaset : Oddo BHF reste neutre après la fusion

10/06/2019 | 10:05

Alors que Mediaset et Mediaset España ont annoncé vendredi leur fusion, effective au T4, l'analyste Oddo BHF annonce ce lundi maintenir sa recommandation neutre sur le titre, accompagnée d'un objectif de cours de 3,1 euros.



Ce dernier laisse entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de +15%.



'Les synergies devraient ressortir autour de 100 ME et conduire au versement d'un dividende exceptionnel équivalent. Mediaset est clair sur sa volonté d'élargir ensuite cette alliance à d'autres groupes européens. L'idée est de renforcer les fondamentaux du nouveau groupe afin d'envisager ensuite d'autres opérations de rapprochement', commente le broker.





