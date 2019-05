La valeur du jour en Europe - MEDIASET acquiert 9,6% de l'allemand PROSIEBENSAT

0

Mediaset (-0,73% à 2,60 euros) a annoncé l'acquisition d'une participation de 9,6% dans la société allemande ProSiebenSat.1 (+2,49% à 15,02 euros), l'un des principaux groupes de télévision européen, qui occupe une position de leader en Allemagne, en Autriche et en Suisse. L'objectif de cette nouvelle alliance est de développer des économies d'échelle, cruciales pour l'avenir de la télévision européenne face aux géants mondiaux."Le processus rapide de mondialisation qui détermine le scénario international est tel que les entreprises européennes de médias, comme nous, doivent unir leurs forces si nous voulons continuer à rivaliser, ou même simplement résister", a commenté Silvio Berlusconi, directeur général de Mediaset depuis 2001.C'est dans cet esprit de collaboration, que Mediaset, leader en Italie et en Espagne, a décidé d'investir dans ProSiebenSat.1." Un investissement qui, nous en sommes certains, créera une valeur tangible pour les deux groupes ", a ajouté Silvio Berlusconi.Il précise, que cette acquisition amicale d'une participation dans ProSiebenSat.1 est un choix à long terme, visant à créer de la valeur dans une perspective de plus en plus internationale.Enfin, Mediaset indique que cet investissement n'aura aucun impact sur la proposition de distribution de dividendes pour l'exercice 2018 qui devrait être soumise à l'Assemblée générale extraordinaire.