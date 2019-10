MEDIASET : confirme ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mediaset gagne 0,85% à 2,72 euros après avoir confirmé ses objectifs de résultat net consolidé et de résultat d’exploitation pour l’ensemble de l’exercice. Le groupe table notamment sur une amélioration de ses ventes publicitaires au troisième trimestre. En particulier en Italie, dans un contexte général de visibilité toujours faible sur le marché en raison de la persistance de l'incertitude économique et politique, les prévisions préliminaires pour les ventes de septembre indiquent une légère amélioration par rapport à l'année précédente.Les premiers signaux pour octobre semblent confirmer cette tendance positive, ainsi que les résultats des audiences."La richesse de l'offre automnale des chaînes, complétée par les droits exclusifs en clair de la Ligue des champions, devrait permettre (…) de maintenir cette tendance positive pour le reste de la saison", a indiqué le groupe dans un communiqué.Selon Mediaset, les performances au troisième devraient contribuer à la consolidation, à la fin des neuf premiers mois de l'année, de la croissance de l'ebit du groupe enregistrée à la fin du premier semestre. Celui-ci est ressorti à 191,6 millions sur les six premiers mois de l'année contre 123,6 millions un an plus tôt.Le groupe a par ailleurs dégagé un bénéfice net de 108,9 millions contre 42,8 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires atteint pour sa part 1,48 milliard d'euros. Il était de 1,804 milliard au premier semestre 2018.Du côté des analystes, UBS reste Neutre et maintient son objectif de cours de 3 euros.