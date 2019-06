Mediaset Italie fusionne avec Mediaset Espagne pour créer la holding MFE

ROME (awp/afp) - Le groupe italien de télévision Mediaset, dont le principal actionnaire est la famille de l'ex-chef du gouvernement Silvio Berlusconi, a annoncé vendredi la création d'une holding aux Pays-Bas, MFE, dans laquelle il fusionnera avec sa filiale espagnole, Mediaset España.

"MFE- MEDIAFOREUROPE - dont le siège sera aux Pays-Bas, la résidence fiscale en Italie et sera cotée aux bourses italienne et espagnole, contrôlera 100% de Mediaset Spa et 100% de Mediaset España et détiendra également les 9,6% de (son homologue allemand) ProSiebenSat.1 acquis ces derniers jours", indique un communiqué du groupe italien.

Mediaset Italia, Mediaset España et ProSiebenSat.1 font partie d'European Media Alliance (Ema), une alliance visant à développer des économies d'échelle indispensables pour le futur de la télévision européenne.

"Nous pensons qu'après" la création de MEDIAFOREUROPE, "d'autres alliés se joindront à la nouvelle maison de la télévision européenne", souligne dans le communiqué Pier Silvio Berlusconi, administrateur délégué de Mediaset et fils de l'ex-chef du gouvernement.

Les synergies et économies obtenues par cette fusion devraient atteindre 107 millions d'euros par an d'ici 2023, ajoute M. Berlusconi. L'opération pourrait être achevée d'ici la fin de l'année.

