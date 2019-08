Mediaset a déposé une plainte contre Vivendi auprès de la Consob

Le groupe français s'est refusé jeudi à tout commentaire au sujet de la plainte.

Vivendi a la capacité de faire dérailler les projets du diffuseur italien et a la possibilité d'exercer les droits de retrait associés à sa participation de 29% dans Mediaset, ce qui obligerait du coup l'italien à débourser plus que les 180 millions d'euros que le groupe a mis de côté pour les actionnaires souhaitant vendre leur participation. Mediaset a indiqué jeudi dans un communiqué que Vivendi cherchait à faire baisser le prix de l'action Mediaset afin que les actionnaires soient tentés d'exercer leurs droits de rétractation au prix fixé de 2,77 euros. A la Bourse de Milan, l'action Mediaset progresse 0,75% et s'échange à 2,957 euros vers 14h20 GMT. Mediaset a demandé à la Consob, le régulateur boursier italien, d'exiger de Vivendi qu'il clarifie sa position sur le projet de création d'une holding néerlandaise en prévision de l'assemblée générale des actionnaires prévue 4 septembre. Personne n'était joignable à la Consob pour un commentaire.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BOLLORÉ -0.46% 3.862 10.86% MEDIASET -0.37% 2.935 7.36% VIVENDI -0.58% 25.61 21.05%