Mediaset : dépôt d'un recours en référé par Vivendi

26/08/2019 | 09:33

Vivendi indique avoir déposé un recours en référé pour garantir son droit de prendre part à l'assemblée générale extraordinaire de Mediaset du 4 septembre prochain, et celui d'y voter en tant qu'actionnaire (pour l'équivalent de 9,99% des droits de vote).



Cette requête fait la suite de la décision du conseil d'administration du groupe de communication italien, ayant refusé au conglomérat français le droit de voter lors de sa dernière assemblée générale du 18 avril dernier.



Le 4 septembre, Vivendi a l'intention de voter contre le projet de fusion de Mediaset au sein de Media for Europe (MFE), après avoir évalué les droits dont les actionnaires minoritaires, en particulier Vivendi, seraient indûment privés dans le cadre des statuts proposés pour MFE.



