Mediaset : en berne malgré des profits améliorés

13/11/2019 | 13:09

Mediaset recule de 3,4% à Milan, malgré l'annonce d'un bénéfice net presque quadruplé à 101,9 millions d'euros et d'un profit opérationnel en croissance de 64,7% à 188,6 millions au titre des neuf premiers mois de l'année.



Le groupe de médias italien explique qu'un troisième trimestre saisonnièrement faible sur son marché national a été compensé par l'Espagne. Il réaffirme ses objectifs annuels d'une amélioration de son bénéfice net et de son profit opérationnel.



