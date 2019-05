Mediaset : en hausse après le rachat de titres Prosiebensat.1

30/05/2019 | 12:47

Le titre Mediaset gagne près de 1% à la Bourse de Milan après avoir annoncé hier l'acquisition de 9,6% du capital de Pro7Sat1 sur le marché (9,9% des DDV). Pro7Sat1 a publié un communiqué quelques heures plus tard indiquant accueillir cet investissement traduisant une marque de confiance.



' L'objectif du groupe italien est probablement double : obtenir une représentation au conseil puis pousser une fusion entre les deux groupes via une absorption de Pro7Sat1 par Mediaset ' indique Oddo.



' Sur la base de la participation de 9,6% de Mediaset dans Pro7Sat1 et des capitalisations des deux groupes, nous estimons que Fininvest pourrait détenir 1/3 des DDV du nouvel ensemble grâce à l'activation récente des DDV doubles chez Mediaset (AG 2019) ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo estime que Pro7Sat1 pourrait ne pas soutenir ce plan et privilégier un développement strictement organique. ' Il nous semble possible que Pro7Sat1 ne soit pas particulièrement favorable à une offre en titres et milite pour de simples passerelles et collaborations opérationnelles (JV par exemple) '.



' Il sera clef de suivre les positions des deux groupes ces prochaines semaines pour évaluer la suite des évènements '. Dans cette attente, Oddo réitère son opinion Neutre sur les deux titres.



